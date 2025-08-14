تعطیلی برخی مراکز میراثی و دستور ثبت اموال تاریخی در سامانه جام

خبرگزاری مهر _گروه جامعه؛ هفته جاری با اخبار زیادی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری همراه بود. از جمله خبر مهم هفته، این بود که سید کامل تقوینژاد، دبیر هیئت دولت در مکاتبهای رسمی با دستگاههای اجرایی کشور بر لزوم اجرای ماده ۳ آئیننامه اجرایی اموال فرهنگیتاریخی منقول تأکید کرد.
این تأکید در راستای صیانت از اموال فرهنگیتاریخی منقول کشور و با هدف استقرار نظام ثبت و مستندسازی ملی این آثار صورت گرفته است.
همچنین لیلا خسروی، مدیرکل موزههای کشور در این زمینه اظهار داشت: با وجود تصویب آئیننامه مربوطه در سال ۱۳۸۱، روند اجرای ماده ۳ که ناظر بر ثبت و بهروزرسانی اطلاعات اموال منقول در اختیار دستگاههای مختلف در سامانه جام است، از سوی برخی دستگاهها بهطور کامل انجام نشده بود. به همین دلیل با پیگیری وزارت میراث فرهنگی موضوع در دبیرخانه هیئت دولت مطرح و با حمایت دبیر محترم هیئت دولت، مکاتبهای رسمی با هدف تسریع در اجرای این تکلیف قانونی انجام شد.
وی افزود: بر اساس ماده ۳، تمامی وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتی، عمومی و غیردولتی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی موظفند نسبت به ثبت و مستندسازی اموال منقول فرهنگیتاریخی موجود در اختیار خود در سامانه جامع اموال فرهنگیتاریخی (جام) اقدام کنند و اطلاعات را بهروز نگهدارند.
عبای نائین در مسیر ثبت جهانی افتاد
عبای نائین به همت، اداره کل میراث فرهنگی، شهرداری و اتاق بازرگانی استان اصفهان مراحل ثبت جهانی را طی میکند قرار است با ثبت این هنر، صنایع دستی مشهور نائین به جهانیان معرفی شود.
عبای نائین قدمتی ۲۰۰ ساله دارد. این عبا را در دل زمین می بافند. نایینی ها در دهه ۵۰، سالانه حدود پنج هزار عدد عبا از این شهرستان به کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای سردسیر منطقه صادر میکردند اما الان بافت عبا روند کاهشی پیدا کرده و اگر بافته شود به لبنان و سوریه صادر خواهد شد.
این صنایع دستی که هنر بافت آن نیز جزو میراث ناملموس مردم نائین در استان اصفهان است، کاملاً یکپارچه بافته شده و چون جنس پارچه آن از پشم شتر یا گوسفند است، در زمستان، سوز سرما را میگیرد و استفاده میشود.
ریسیدن نخ باید توسط زنان و پیرزنان انجام شود اما متأسفانه اکنون تعداد کسانی که به این کار مشغول هستند بسیار کم است و عباباف در شهر نائین بسیار کم شده زیرا صرفه اقتصادی ندارد. به همین علت و عدم صرفه اقتصادی، با عدم استقبال مردم برای بافت عبا به خصوص در میان جوانان مواجه هستیم.
کاخ گلستان بسته است
این هفته خبر رسید که مجموعه تاریخی کاخ گلستان در اطلاعیهای اعلام کرد که بر اساس دستورالعملهای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و به منظور حفاظت از این میراث جهانی، بازدید از این مجموعه تا اطلاع ثانوی امکانپذیر نیست.
این در حالی است که برخی دیگر از موزهها و اماکن تاریخی که پس از وقایع اخیر تعطیل شده بودند، در حال بازگشایی تدریجی هستند.
طراحی دوره بازاریابی گردشگری ایران
مدیرکل بازاریابی گردشگری خارجی گفت: با همکاری UN Tourism برنامه آموزشی مختص ایران با عنوان دوره بازاریابی گردشگری با تمرکز بر جذب گردشگران چینی برگزاری شد.
مسلم شجاعی با بیان این خبر گفت: با توجه به اهمیت علم بازاریابی و روندهای در حال تغییر آن، از یک سال پیش، دوره اختصاصی بازاریابی گردشگری از سازمان جهانی گردشگری ملل متحد(UN Tourism) درخواست شد.
وی بیان کرد: سیاست اصلی این دوره یادگیری و ارتقا دانش بخشهای خصوصی و دولتی به شمار میآید و طی نشستهای مختلف طراحی دوره برای نفوذ به بازار چین با مشارکت دانشگاههای چینی تعریف شده است.
شجاعی افزود: بر این اساس نزدیک به ۵۰ نماینده از تشکلهای خصوصی، فعالان گردشگری، همکاران ستادی و استانی از جمله اصفهان، تهران، فارس، کرمان، خوزستان، گیلان، گلستان، کرمانشاه و … که بازار هدف آنها کشور چین است، معرفی شدند تا در این دوره شرکت کنند و از سرفصلهای آموزشی بهروز در این زمینه برخوردار شوند.
امضای تفاهمنامه بین آستان قدس رضوی و موزههای دفینه
در این هفته گروه موزههای دفینه و آستان قدس رضوی تفاهمنامه راهبردی در جهت همکاری در حوزههای پژوهش، مطالعات، رویدادهای فرهنگی، مرمت، شناسنامه دار کردن گنجینهها و معرفی میراث فرهنگی امضا کردند.
حمیدرضا سلیمانی مدیرعامل مؤسسه موزههای دفینه در مراسم امضای تفاهمنامه که در محل کتابخانه مرکزی استان قدس رضوی برگزار شد، گفت: مؤسسه فرهنگی موزهها با فرمان حضرت امام (ره) تأسیس شد و در سالهای ابتدایی پس از انقلاب مأموریتهای ویژهای برای صیانت و معرفی میراث تمدنی کشور برعهده گرفت. امروز با همکاری آستان قدس رضوی، میتوان فصل نوینی را برای معرفی آثار تمدن ایرانی اسلامی به جهان ایجاد کرد.
سلیمانی با بیان اینکه حرکتهای هم افزایی میتواند فعالیت نهادهای فرهنگی را تأثیر گذارتر کند گفت: خیلی از کشورها به دنبال خرید آثار هنرمندان ما هستند تا برای خودشان تاریخ، فرهنگ و هویت سازی کنند.
مدیرکل مؤسسه فرهنگی موزهای بنیاد مستضعفان تصریح کرد: آثار فاخر ما بعضاً در جهان نمونه مشابه ندارد؛ از جمله موزه خودروهای کلاسیک و تاریخی و همچنین مجموعهای از نسخ خطی نفیس که بخشی از آنها برای نخستینبار پس از دههها رونمایی شده است.
افتتاح چهار موزه جدید
مدیرعامل گروه موزههای دفینه گفت: موزه هزارههای هنر، نگارههای هنر و آرایه های هنر به همراه فاز سوم موزه خودروهای تاریخی تا شهریور ماه به موزههای این گروه اضافه میشود.
حمیدرضا سلیمانی مدیرعامل مؤسسه موزههای دفینه گفت: کاخ نخست وزیری در جزیره کیش با ۱۵۰۰ متر فضا توسط منطقه آزاد در اختیار ما قرار گرفت. این بنا بلااستفاده بود و مرمت و بازسازی شد و در آن ۴۰۰ اثر شامل تندیس، عاج، طلا، نقاشی، جواهرات، سفال و غیره در دورههای تاریخی مختلف برای اولین بار به نمایش در میآید به همین دلیل نامش را موزه هزارههای هنر قرار دادیم.
وی گفت: پیش از این ۱۵۰ خودرو در گنجینه خودروهای تاریخی ایران وجود داشت که چندی پیش ۷۰ خودرو به نمایش درآمد امسال هم قرار است در فاز سوم ۸۲ خودروی دیگر را به نمایش بگذاریم بدین ترتیب همه خودروها از گنجینه بیرون می آیند.
سلیمانی بیان کرد: پردیس موزهای رامسر شامل چند موزه است اما ۳۰۰ اثر از دورههای مختلف را به این مجموعه اضافه کردیم و نامش را موزه آرایه های هنر انتخاب کردیم. این موزه هم تا شهریور ماه افتتاح میشود. اما بخشی از موزه پول را هم به موزه نگارههای هنر شامل نقاشی و کاشی اختصاص دادیم چون فضای خالی به اندازه کافی داشت.
سلیمانی از پایش موزهها بر مبنای هوشمندسازی عوامل محیطی خبر داد و گفت: آثار موزهای بر اساس سیستم هوش مصنوعی ثبت و ضبط و نگهداری میشوند. طبق این سیستم، وضعیت آثار آنالیز و تحلیل آن در اختیار مدیران تصمیم ساز قرار میگیرد. این هوشمندسازی برای همه موزههای دفینه حتی در شهرستانها برای اولین بار انجام میگیرد.
نظر شما