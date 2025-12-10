  1. استانها
  2. سمنان
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۵

افتتاح ۴۸ واحد مسکن کارگری در شاهرود؛ وزیر کار کلنگ ۲پروژه را می‌زند

شاهرود- رئیس اتاق تعاون شاهرود گفت: پروژه ۴۸ واحدی مسکن کارگران این شهرستان با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتتاح خواهد شد.

حدیث متحدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شهرستان شاهرود همزمان با صبح پنجشنبه بیستم آذرماه ۱۴۰۴ بیان کرد: وزیر تعاون در این سفر یک پروژه مسکن کارگری را در شاهرود افتتاح خواهد کرد.

وی با بیان اینکه دو پروژه مسکن کارگری هم با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلنگ زنی می‌شود، افزود: فاز پروژه ۴۸ واحد مسکن کارگران شهرستان شاهرود به همت اتاق تعاون با حضور احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی افتتاح خواهد شد.

رئیس اتاق تعاون شاهرود با بیان اینکه این پروژه مجموعاً ۱۹۲ واحد است که فاز اول آن با ۴۸ واحد ۱۰۸ الی ۱۱۰ متری مجهز به آسانسور و انباری و پارکینگ و … به بهره برداری خواهد رسید، تاکید کرد: این پروژه در بلوار خاوران شهر شاهرود احداث شده است.

متحدی با بیان اینکه کلنگ زنی مجموعه ۶۴ واحدی کارگران کارخانه سیمان شاهرود از دیگر برنامه‌های سفر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به شاهرود است، گفت: کلنگ پروژه ۱۶ واحدی کارگران کارخانه فولاد شاهرود هم با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بر زمین خواهد خورد.

وی با بیان اینکه اتاق تعاون شهرستان شاهرود به عنوان تنها اتاق تعاون کشور که پروژه فعال مسکن کارگری دارد، شناخته می‌شود، افزود: رفع مشکل مسکن کارگران از جمله محورها و اهداف اجرای این پروژه‌ها است.

