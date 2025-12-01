بازنگری طرح جدید شهرک مسکونی نیشتمان سنندج در کارگروه امور زیربنایی

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید ظهوری صبح دوشنبه در کارگروه امور زیربنایی کردستان اظهار کرد: طرح جدید شهرک مسکونی نیشتمان سنندج و بررسی دهها طرح تولیدی و خدماتی در این کارگروه بازنگری میشود.
وی افزود: در این جلسه ۴۷ طرح پیشنهادی در حوزههای تولیدی، خدماتی و عمرانی شامل احداث واحدهای تولیدی، طرحهای کشاورزی، صنعتی و خدمات زیربنایی مطرح و بررسی شد.
ظهوری در تشریح موارد بررسیشده در این نشست اعلام کرد: طرحهایی همچون برداشت شن و ماسه رودخانهای، پرورش گوسفند داشتی، تولید ورق و صفحه از پلیاستایرن، ایجاد اقامتگاههای بومگردی، انبارهای ذخیرهسازی، احداث اتاق کارگری و نگهبانی، پرواربندی گوساله، پرورش شترمرغ، مرغداری گوشتی بررسی شدند.
وی اضافه کرد: همچنین سایر طرحها همچون تولید بطری شیشهای، پرورش ملکه زنبور عسل، گلخانه سبزی و صیفی، سردخانه نگهداری مواد غذایی، تالار پذیرایی، بستهبندی سبزیجات، تولید محصولات باغی در گلخانه، تیرچه فولادی، پرورش ماهیان سردآبی، ایجاد شهرک صنعتی، انبار محصولات فلزی و خطوط تولید بتن سیال معمولی از جمله طرحهایی بود که مورد بررسی قرار گرفت.
معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی کردستان تأکید کرد: بازنگری طرح شهرک مسکونی نیشتمان بهعنوان یکی از پروژههای مهم مسکن دولتی در سنندج، با هدف ارتقای کارایی، بهبود کاربریها و انطباق با اصول آمایش سرزمین در دستور کار قرار گرفت.
ظهوری در پایان خاطرنشان کرد: بررسی این طرحها در چارچوب ضوابط زیستمحیطی، توسعه پایدار و نیازهای رو به رشد استان انجام شد و تصمیمگیری نهایی درباره برخی از آنها به جلسات آینده کارگروه موکول خواهد شد.
