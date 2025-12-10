۱۰ ایران بانوی منتخب سال ۱۴۰۴ معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۰ ایران بانوی منتخب سال ۱۴۰۴ در چهارمین جشن بزرگ ایران بانو معرفی شدند.

این جشن ویژه مادران شهدا، با حضور خانواده سرداران شهید جنگ ۱۲ روزه و جمع کثیری از خانواده‌ها و دختران مدرسه‌ای به همراه مادران و مادربزرگ‌ها، در آستانه ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها و با تلاش گروه دانشجویی «مثل هانیه» امروز در ورزشگاه بزرگ شهید شیرودی برقرار بود.

در ابتدای این برنامه پس از پخش قرآن و سرود ملی، نخست گزارشی از برگزاری جشن‌های سه سال گذشته ارائه شد. سپس با ورود حامد سلطانی مجری این جشن، برنامه‌های شاد و مفرح آغاز شد. سپس گروه سرودی از دختران کودک و نوجوان با لباس‌های یک‌شکل به اجرای سرودی درباره حجاب پرداختند و سپس با هدایت مجری حضار در سالن برای خانواده‌های شهدای حاضر در سالن دست زدند و به سبک ورزشگاه‌ها آنها را تشویق کردند.

سپس کیک تولد پنج سالگی گروه دانشجویی «مثل هانیه» روی سن آورده شد، و خانواده‌های شهدا رشید، سلامی، شادمان، محقق و… برای بریدن آن روی سن دعوت شدند و در ادامه گروه سرود نجم الثاقب روی سن آمده و به اجرای برنامه پرداختند.

در این بخش، مجری وصیت‌نامه فاطمه سادات ساداتی ۹ ساله را برای حاضران خواند که یکسال و یکماه بعد در سن ده سالگی به شهادت رسید. مادربزرگ او که داغ هفت شهید را دیده، این وصیت نامه را با خود آورده بود.

بخش پایانی این برنامه تجلیل از خانواده‌های خانم‌های شهید جنگ ۱۲ روزه بود، و تندیس‌های نقره‌ای ایران بانو به مهشید محمدی (ورزشکار، نجات غریق و آتش نشان)، محبوبه عباسی (پرستار بیمارستان شهدای تجریش و ناجی نوزادان)، سپیده بابایی (ورزشکار و دارای ۷ مدل جهانی و ملی)، شیدا نیکوروین (پنلیست سازمان ملل و سفر به پنج قاره، با ۲۰۰ مستند درباره اسلام و حجاب)، فاطمه سیاری (حافظ قرآن و متخصص هوش مصنوعی)، سمیرا بهروانفر (مدیر موسسه به رویش که ۱۳۰۰ کودک را صاحب خانواده کرده است)، سارا شیخ جعفری (ناجی زنان گرفتار اعتیاد)، فرشته حسن‌زاده (دارای مدال طلای جهانی در رشته موی‌تای) اهدا شد.

سرانجام جایزه طلایی ایران بانوی سال ۱۴۰۴، با حضور ایران بانوی سال قبل (۱۴۰۳) روی سن، به فاطمه رضایی (صاحب ۷ اختراع ملی و برنده ۳ مدال طلایی برای اختراعات و…) اهدا شد.

پس از اهدای تندیس‌ها، حسین حقیقی (خواننده) به اجرای ترانه «ماه زیر روسری» و «روح و ریحانمی» پرداخت و در پایان با دعوت مجری دکتر سعید عزیزی درباره «عزت نفس» برای حاضرین به سخنرانی پرداخت.