لاوروف: صبر آمریکا در برابر اروپا رو به اتمام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که این کشور به استقرار نیروهای خارجی در اوکراین یا مصادره اموالش واکنش نشان خواهد داد.

وی افزود: روسیه برای واکنش نشان دادن به هر کدام از این اقدامات آماده است. ترامپ هیچ عجله‌ای برای لغو تحریم‌ها علیه روسیه ندارد و بالعکس آنها را افزایش می‌دهد.

لاوروف ادامه داد: روسیه و آمریکا بر سر تداوم پیشبرد روند صلح در اوکراین توافق دارند. اتحادیه اروپا در یک نابینایی سیاسی به سر می‌برد و خود را فریب می‌دهد که می‌تواند روسیه را شکست دهد.

وی بیان کرد: تشکیل یک جهان چند قطبی، یک روند تاریخی و حتمی است. اروپا از هر راهی برای مانع تراشی در مسیر صلح اوکراین استفاده می‌کند. صبر آمریکا نیز در برابر موضع گیری های این کشورها رو به اتمام است.

لاوروف همچنین به جایگزین کردن دیگر ارزها به جای دلار اشاره کرد و گفت: ما دلار را کنار نگذاشتیم اما مجبور به این کار شدیم چرا که دلار تبدیل به سلاحی در دست آمریکا شده است.