انتقاد پاپ از اظهارات ضداروپایی ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، یورونیوز در گزارشی از مخالفت پاپ لئو چهاردهم با نگاه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خبر داد و نوشت: پاپ، ائتلاف آمریکا و اروپا را یک اتحاد مهم می‌داند.

براساس گزارش یورونیوز، پاپ «لئو چهاردهم» گفته که اظهارات اخیر «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا درباره اروپا، تلاش برای تضعیف ائتلافی است که ماندنش ضروری است.

رهبر کاتولیک‌های جهان، همچنین نقش اروپا در تلاش برای برقراری صلح در اوکراین را نیز حائز اهمیت دانست.

رئیس جمهوری آمریکا، اخیراً در مصاحبه با نشریه پولیتیکو گفته بود که ممکن است حمایت از اوکراین را کنار بگذارد.

ترامپ، اروپا را «ضعیف» و «در حال فروپاشی» توصیف کرد و مدعی شد که اروپا با سیاست‌های مهاجرتی، در حال نابود کردن خود است.