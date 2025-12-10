  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۹

انتقاد پاپ از اظهارات ضداروپایی ترامپ

انتقاد پاپ از اظهارات ضداروپایی ترامپ

رهبر کاتولیک‌های جهان از اظهارات رئیس‌جمهوری آمریکا علیه اروپا انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یورونیوز در گزارشی از مخالفت پاپ لئو چهاردهم با نگاه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خبر داد و نوشت: پاپ، ائتلاف آمریکا و اروپا را یک اتحاد مهم می‌داند.

براساس گزارش یورونیوز، پاپ «لئو چهاردهم» گفته که اظهارات اخیر «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا درباره اروپا، تلاش برای تضعیف ائتلافی است که ماندنش ضروری است.

رهبر کاتولیک‌های جهان، همچنین نقش اروپا در تلاش برای برقراری صلح در اوکراین را نیز حائز اهمیت دانست.

رئیس جمهوری آمریکا، اخیراً در مصاحبه با نشریه پولیتیکو گفته بود که ممکن است حمایت از اوکراین را کنار بگذارد.

ترامپ، اروپا را «ضعیف» و «در حال فروپاشی» توصیف کرد و مدعی شد که اروپا با سیاست‌های مهاجرتی، در حال نابود کردن خود است.

کد خبر 6684427

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      0 0
      پاسخ
      پاپ هم دنبال رو اروپاست فردا یک چیزی به پاپ می چسباند میگوید زلنسگی پاپ را گول زده است

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها