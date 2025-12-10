احتمال خروج آمریکا از مذاکرات صلح اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سی ان ان در گزارشی به نقل از منابع مسئول تاکید کرد که اروپا بیم آن دارد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این کشورها را مانع حل بحران اوکراین جلوه دهد.

در این گزارش آمده است، ترامپ به شدت نسبت به عدم پیشرفت در مذاکرات صلح اوکراین احساس ناامیدی می‌کند تا حدی که ممکن است از این مذاکرات خارج شود و در نهایت اروپا و اوکراین را مقصر جلوه دهد.

یکی از این منابع تصریح کرد که اوکراین بخش‌های راهبردی را در مناطق شرقی به دلیل تلفات زیاد و محدودیت در مواضع دفاعی اش از دست داده است.

پیشتر روزنامه فایننشال تایمز گزارش داده بود که ترامپ امیدوار است توافق صلح اوکراین تا پایان ماه جاری میلادی به دست آید.