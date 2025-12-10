سیاری: ورود مداوم جوانان به ارتش مانند تزریق خون تازه به پیکره آن است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیبالله سیاری رئیس ستاد ارتش در آئین اختتامیه سومین دوره مسابقات مهارتآموزی کارکنان وظیفه ارتش که صبح امروز چهارشنبه در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد، با اشاره به سه مأموریت اصلی ارتش یعنی دفاع از تمامیت ارضی، استقلال و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: مهمترین مؤلفه برای انجام این مأموریت عظیم، سرمایه انسانی کیفی، متعهد، متخصص و با مهارت است؛ چرا که حتی اگر بهترین تجهیزات را هم داشته باشیم، بدون نیروی انسانی شایسته نمیتوان از آن بهره برد، اما نیروی انسانی باکیفیت حتی تجهیزات را نیز میسازد و کشور را به خودکفایی میرساند.
وی کارکنان وظیفه را نزدیک به نیمی از جمعیت ارتش دانست و افزود: ورود مداوم جوانان به ارتش مانند تزریق خون تازه به پیکره آن است و خدمت سربازی به درستی مقدس نامیده میشود؛ زیرا در بالاترین سطح، دفاع از وطن، انقلاب و نظام است.
امیر دریادار سیاری با استناد به کلام مقام معظم فرماندهی کل قوا، انضباط و سلسله مراتب را همچون نخ تسبیح ارتش خواند و گفت: همین انضباط و سلسله مراتب بود که تدبیر مهارتآموزی کارکنان وظیفه را از سطح فرماندهی کل قوا تا سرپنجههای عملیاتی به بهترین شکل اجرا کرد و امروز ارتش در این حوزه بهترین وضعیت را در نیروهای مسلح دارد.
وی به بخشی از دستاوردها اشاره کرد و اعلام داشت: تاکنون دهها هزار نفر گواهینامه مهارتی شغلی و بیش از ۵۳ هزار نفر گواهینامه معارف، دانش و مهارتهای عمومی دریافت کردهاند که نتیجه مستقیم ولایتمداری، انضباط و سلسله مراتب در ارتش است.
رئیس ستاد ارتش مهارتآموزی را دو منظوره توصیف کرد: نخست ارتقای مهارت سربازی و توان رزمی که موجب افزایش بازدارندگی دفاعی کشور میشود و دوم کسب حرفه و مهارت شغلی که از اوقات فراغت خدمت بهره مطلوب میبرد، از بطالت و آسیبهای اجتماعی جلوگیری میکند و جوانان را به متخصصانی تبدیل میکند که مشکلات جامعه را حل کرده و به توسعه پایدار کشور کمک میکنند.
امیر دریادار سیاری در پایان از همه دستاندرکاران اجرای این تدبیر مقام معظم رهبری تشکر کرد، به برگزیدگان مسابقات تبریک گفت و برای همه کارکنان وظیفه و مجریان طرح مهارتآموزی آرزوی موفقیت نمود.
وی ادامهداد: در ۸ سال گذشته قریب به ۷۰۰ هزار نفر از سربازان ارتش گواهینامه مهارت شغلی دریافت کردند و بیش از ۵۰۰ هزار نفر گواهینامه کسب دانش و مهارتهای عمومی را دریافت کردند که این نتیجهی انضباط و سلسله مراتب موجود در ارتش و همچنین ولایت مداری ارتش در اجرای فرامین فرماندهی کل قوا است. نتیجهی این اقدامات آن میشود که اگر کارکنان وظیفه در طول مدت خدمت، اول آموزشهای رزم مقدماتی را فرا میگیرند و سپس در یگانهای عملیاتی ضمن انجام وظایف، آموزشهایی میبینند، برای آن است که مهارتهای او افزایش یابد؛ اول مهارت سربازی و تخصصی در کاری که در نظام ارتش به او واگذار شده است را فرا میگیرد و میتواند کار اجرایی و پشتیبانی رزمی انجام دهد و در صحنههای نبرد حضور فعال داشته باشد. ما به چشم دیدهایم که کارکنان وظیفه در میدان نبرد به ویژه ۸ سال دفاع مقدس چگونه در میدان نبرد رزم کردند و جنگیدند؛ در عملیات بیتالمقدس، در گرمای خوزستان ۲۶ روز مداومت عملیات داشتیم که اگر نیروی جوان نبود، این اتفاق نمیافتاد.
معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه «توان کارکنان وظیفه باعث میشود بتوانیم مأموریت اصلی ارتش را به انجام برسانیم»، اظهار کرد: کارکنان وظیفه بدانند که آمادگی مهارت و توانمندی آنها باز دارندگی دفاعی کشور را افزایش میدهد. اگر کارکنان وظیفه ما که آینده سازان کشور هستند، در مدت سربازی یک حرفهای را بیاموزند قطعاً میتوانند در جامعه مؤثر باشند. برنامهریزی برای مهارت آموزی کارکنان وظیفه به معنای پر کردن اوقات فراغت و جلوگیری از هدر رفتن زمان است با این کار قطعاً جامعه ما پویا، متخصصان در جامعه فراوان و مشکلات جامعه برطرف میشود و به توسعه پایدار کشور در ابعاد اجتماعی و فرهنگی کمک میکند.
