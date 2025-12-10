https://mehrnews.com/x39Q8k ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۸ کد خبر 6684693 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۸ پنجره مهر؛ ایرانی: عقبه نیروی دریایی ایران به ۶ هزارسال پیش برمی گردد ارومیه- فرمانده نیروی دریایی کشور گفت: بر اساس شواهد تاریخی، عقبه نیروی دریایی ایران به ۶ هزارسال پیش برمیگردد. دریافت 29 MB کد خبر 6684693 کپی شد مطالب مرتبط رادان:مقابله با قاچاق در حوزه دریایی نتیجه همکاری و همافزایی مؤثر است ایرانی: دشمن به دنبال تجزیه و از بین بردن انسجام ملی است برگزاری همایش «ایران قوی» با حضور فرمانده نیروی دریایی ارتش سیاری: ادعاهای جزایر سهگانه زیر بار فشارهای سیاسی مطرح شده است امیر ایرانی:ایران قوی واژه نیست؛دشمن با حجاب به دنبال ایجاددوگانگی است امیر علیاننژاد: مهارتآموزی به سرفصل اصلی آموزش در ارتش تبدیل شد برچسبها امیر شهرام ایرانی نیروی دریایی ارتش ایران قوی
نظر شما