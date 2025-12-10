به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین حسینینیا رئیس سازمان فنی و حرفهای کشور صبح چهارشنبه در آئین اختتامیه سومین دوره مسابقات مهارتآموزی کارکنان وظیفه ارتش که در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد، با اشاره به روندهای نگرانکننده بازار کار گفت: ایران از سال ۱۴۱۵ با بسته شدن پنجره جمعیتی مواجه میشود. امروز نرخ بیکاری دانشآموختگان حدود ۴۰ درصد است و ۲۷ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۵ ساله نه شاغلاند، نه در حال تحصیل و نه در حال آموزش؛ در حالی که میانگین جهانی این شاخص ۲۰ درصد است.
وی کمبود نیروی کار ماهر را یکی از دو چالش اصلی کارفرمایان ایرانی عنوان کرد و افزود: پژوهشهای وزارت کار نشان میدهد نیمی از کارجویان به دلیل فقدان یا کسری مهارت، قادر به یافتن شغل مناسب یا تثبیت آن نیستند. از سوی دیگر، هوش مصنوعی طی چند سال آینده حدود ۱۹۰ میلیون شغل جدید ایجاد و ۷۰ میلیون شغل را حذف خواهد کرد و ۶۰ درصد مشاغل به سمت فریلنسرینگ حرکت میکند.
رئیس سازمان فنی و حرفهای کشور با بیان اینکه آموزش مهارتی یک «مسئله کاملاً راهبردی» است، اظهار داشت: باید تمام منابع را به سمت آموزشهای کوتاهمدت، بازار محور و منجر به اشتغال هدایت کنیم. دوره سربازی یک فرصت طلایی است که میتوان در آن آموزشهای تخصصی مهارتی ارائه داد یا حداقل هدایت شغلی مؤثر انجام داد.
حسیننیا سپس به اجرای موفق طرح «مهتاب» (مهارتآموزی تا اشتغال سربازان) با مشارکت سازمان فنی و حرفهای، وزارت ورزش و جوانان و ستاد کل نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: در استانهای فارس، کرمان و تهران نمونههای متعددی از سربازان داریم که پس از آموزش، دو ماه پایانی خدمت را در محیط واقعی کار گذرانده و بلافاصله جذب بازار کار شدهاند.
رئیس سازمان فنی و حرفهای کشور در پایان از امیر دریادار سیاری و امیر سرتیپ کامیابی خواست با جدیت بیشتری لایحه «اشتغالپذیری کارکنان وظیفه شامل پیشبینی صندوق مهارت و اختصاص دو ماه پایانی خدمت استعدادهای برتر به محیط واقعی کار را پیگیری کنند تا هرچه زودتر در صحن مجلس مطرح شود.
نظر شما