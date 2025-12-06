به گزارش خبرگزاری مهر، فصل جدید توانمندسازی مهارت‌آموزان در حوزه انرژی‌های پاک آغاز شد و در این راستا ۵۰ کارگاه آموزشی انرژی خورشیدی در ۳۱ استان کشور تجهیز می‌شود.

سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای از اجرای طرح بزرگ تجهیز زیرساخت‌های آموزشی حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و ممیزی انرژی با همکاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، خبر داد.

بر اساس این طرح، تاکنون ۱۰ کارگاه مهارتی انرژی خورشیدی در مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور اجرا شده است که ۴۰ مرکز دیگر نیز با اعتباری نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان، وارد مرحله اجرا می‌شود. این پروژه گسترده، ۳۱ استان کشور را در برگرفته و به عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی مهارت‌آموزی در حوزه انرژی‌های پاک شناخته می‌شود.