به گزارش خبرگزاری مهر، بر پایه اطلاعیهای صادر شده از سوی دفتر مؤسسات کارآموزی آزاد و مشارکتهای مردمی، مقرر شده است که اداراتکل آموزش فنیوحرفهای استانها، نسبت به آگاهسازی آموزشگاههای زیرمجموعه در این زمینه اقدام کرده و بررسیهای لازم را در زمان درخواستهای مجوز یا تمدید آن انجام دهند.
همچنین در این بخشنامه تأکید شده است که ورود، احراز هویت و ثبت درخواست از سوی آموزشگاهها صرفاً با دارا بودن «کد شناسه یکتا از درگاه ملی مجوزها» امکانپذیر بوده و مراکز فاقد این شناسه در مسیر فعالیتهای اداری و ارتباطی از طریق پرتال سازمان مسدود خواهند شد.
این اقدام با هدف ارتقای شفافیت، مقابله با تخلفات احتمالی و بهروزرسانی دادههای سامانه ملی آموزشگاههای آزاد در سطح کشور انجام میشود.
