به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تام باراک سفیر واشنگتن در آنکارا، طی پیامی در شبکه «ایکس» نوشت: طبق قوانین آمریکا، ترکیه برای بازگشت به برنامه F۳۵، باید سامانه s۴۰۰ را نه در اختیار داشته باشد و نه از آن استفاده کند.
او افزود: روابط مثبت میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، فضای جدیدی از همکاری ایجاد کرده است که موجب شکل گرفتن ثمربخشترین گفتوگوها در نزدیک به یک دهه گذشته شده است.
این دیپلمات آمریکایی گفت: مذاکرات امیدوارکننده است و میتواند نیازهای امنیتی هر دو کشور را تأمین کند.
سفیر آمریکا در ترکیه اعلام کرد که واشنگتن و آنکارا در حال انجام گفتوگوهای «ثمربخش» درباره احتمال فروش جنگندههای پیشرفته F۳۵ به ترکیه هستند؛ جنگندههایی که بهدلیل خرید سامانه دفاع موشکی s۴۰۰ از روسیه، تاکنون تحویل آنکارا نشده است.
ایالات متحده در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ، ترکیه را پس از خرید سامانه موشکی s۴۰۰ از روسیه، از دریافت F۳۵ محروم کرد. مقامهای آمریکایی نگران بودند که استفاده ترکیه از این سامانه، اطلاعات حساس جنگندههای F۳۵ را در اختیار روسیه قرار دهد.
اسرائیل که تنها دارنده F۳۵ در خاورمیانه است، نسبت به فروش این جنگندهها به ترکیه و کشورهای همسایه ابراز نگرانی کرده است، زیرا میخواهد «برتری نظامی» خود در منطقه را حفظ کند. با این حال، تصمیم اخیر ترامپ برای فروش F۳۵ به عربستان سعودی، نگرانیهایی در تلآویو بهوجود آورده است.
آنکارا تلاش میکند با خرید جنگندههای یوروفایتر تایفون و همچنین گفتوگو با آمریکا برای F۳۵، برتری هوایی خود را تقویت کند. ترکیه در حال نهایی کردن توافق خرید تایفون با انگلیس و برخی کشورهای اروپایی است، اما هنوز از دستیابی به F۳۵ محروم مانده است.
