فرود اضطراری جنگنده اف- ۳۵ متعلق به انگلیس در ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، یک فروند جنگنده اف -۳۵ انگلیس امروز یکشنبه در جریان اجرای رزمایش مشترک نظامی میان این کشور با توکیو فرود اضطراری انجام داد.
بر اساس اعلام این رسانه، دلیل وقوع این رویداد بروز نقص فنی ادعا شده است. جنگنده مذکور انگلیسی در فرودگاه کاگوشیما در جنوب غرب ژاپن فرود اضطراری انجام داده است.
گزارش رسانههای ژاپنی در این خصوص حاکیست که به دنبال وقوع این رویداد، باند فرودگاه به مدت ۲۰ دقیقه بسته شد و در نشست و برخاست هواپیماها اختلالاتی به وجود آمد.
تا کنون جزئیات بیشتری در مورد علت این سانحه رسانهای نشده است.
گفتنی است انگلیس و ژاپن از ۴ آگوست، در حال برگزاری رزمایش مشترک نظامی هستند.
گفتنی است که ۱۵ مرداد ماه سال جاری نیز سخنگوی وزارت دفاع اسپانیا اعلام کرد که این کشور دیگر گزینه خرید جنگندههای اف -۳۵ ساخت آمریکا را بررسی نمیکند.
روزنامه ال پایس پیش از این گزارش داده بود که دولت اسپانیا برنامههای خرید اف -۳۵ که توسط شرکت لاکهید مارتین غول هوافضای آمریکا تولید میشود را کنار گذاشته است.
