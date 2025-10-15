به گزارش خبرگزاری مهر، تلگراف در گزارشی نوشت که اعضای ناتو در حال بحث درباره قوانین جدیدی هستند که سرنگون کردن جنگندههای روسیه را برای آنها آسانتر میکند.
به نوشته این رسانه، این مذاکرات بر تدوین مجموعهای واحد از دستورالعملها برای درگیر شدن با جنگندههای دشمن تمرکز دارد. مقامات دفاعی عالیرتبه این ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا میخواهند که جنگندههای روس حاملِ موشکهای حمله به اهداف زمینی که بر فراز حریم هوایی کشورهای ناتو پرواز میکنند، اهدافی بالقوه در نظر گرفته شوند.
به گفته یک منبع آگاه به این گفتگوها، تسلیحات و مسیر پرواز هر جنگنده عوامل کلیدی تعیینکننده برای ارزیابی تهدید تلقی میشود.
وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو قرار است این طرحها را در نشست امروز مورد بحث قرار دهند. رهبران ناتو، از جمله دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از شلیک به جنگندههای روس که حریم هوایی ناتو را نقض میکنند، حمایت کردهاند اما برخی کشورهای عضو نگرانند که اتخاذ موضع سختگیرانهتر به درگیری با این رقیب هستهای منجر شود.
الکسوس گرینکِویچ، فرمانده ارشد متفقین اروپا در ناتو، به طور خصوصی خواستار ایجاد یک «سیستم واحد و یکپارچه دفاع هوایی و موشکی» شده است تا پاسخ به هرگونه تحریک آتی مسکو را سادهتر کند. این اقدام به وی کمک میکند تا به اصطلاح «محدودیتهای ملی» را که ممکن است مانع از پاسخ قاطعانه او شود، حذف کند.
بسیاری از کشورهای عضو ناتو بهرغم حضور زیر چتر دفاعی این ائتلاف، در مسئله ورود به درگیری، از قوانین متفاوتی پیروی میکنند. برخی از آنها الزام میکنند که خلبانانشان ابتدا تهدید را به طور بصری تایید و سپس اقدام کنند و برخی دیگر میتوانند بر اساس دادههای راداری عمل کنند. این تفاوتها به این پرسش دامن زده که چه شرطی لازم است تا یک جنگنده روس بر فراز قلمرو متحد ساقط شود.
ناتو ماه گذشته پس از آنچه اقدامات تحریکآمیز روسیه در استونی و لهستان خوانده شده است، دو نشست اضطراری بر اساس ماده ۴ ناتو برگزار کرد.
وقتی سه جنگنده میگ روس وارد حریم هوایی استونی شدند، جنگندههای مدرن اف-۳۵ ایتالیایی برای رهگیری آنها به پرواز درآمدند. جنگندههای روس دستور خروج دریافت کردند و در ادامه جنگندههای اف۳۵ آنها را به مرز بینالمللی اسکورت کردند. منابع آگاه داخلی، این اقدام را به عنوان پاسخی «استاندارد» توصیف کردهاند.
