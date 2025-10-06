به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش لهستان در بیانیه ای اعلام کرد: جنگنده‌ های اف-۳۵ نروژی امروز دوشنبه برای شرکت در گشت‌ های هوایی مشترک با خلبانان لهستانی و هلندی وارد شدند.

بر اساس اعلام این رسانه، بهانه کشورهای اروپایی مذکور از عملیات گشت زنی مذکور، رؤیت پهپادهایی در حریم هوایی آن ها است که ادعا می کنند منشأ روسی دارند؛ حال آنکه مسکو بارها این اتهام زنی بی اساس را رد کرده است.

به کزارش آر بی سی اوکراین، پیشتر اعلام شده بود که قرار است جت‌ های جنگنده F-۳۵ نروژی امروز برای گشت‌ های مشترک هوایی وارد لهستان شوند و هواپیماهای لهستانی و هلندی نیز در این مأموریت شرکت داشته باشند.

F-۳۵ها در فرودگاه پوزنان-کرزسینی جایی که پایگاه هوایی تاکتیکی سی و یکم قرار دارد، فرود آمده اند.

جنگنده‌ های F-۳۵ دیگری نیز در پایان ماه جاری میلادی به آنها ملحق خواهند شد.

این دومین مأموریت از این نوع با جنگنده‌های F-۳۵ نروژی در لهستان در سال جاری است. مأموریت قبلی در ژانویه آغاز شد و تا تابستان ادامه داشت.