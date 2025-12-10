زاکانی: کمیته اضطرار نباید طرح «زوج و فرد» را دائمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در جمع خبرنگاران گفت: تصمیم گرفته‌اند زوج و فرد را تا پایان سال دائمی کنند.

وی گفت: کمیته اضطرار صلاحیت چنین کاری را ندارد و نمی‌توانند مردم را اینگونه محروم از رفت و آمد کنند.

وی افزود: ما با این طرح مخالفیم و مخالفت خود را هم اعلام کرده‌ایم.

دعوت به سرمایه‌گذاری در نوسازی شهری و حوزه‌های گردشگری و سلامت

علیرضا زاکانی شهردار تهران در پی اعلام کارگروه آلودگی هوا مبنی بر ادامه‌دار بودن اجرای طرح ترافیک زوج و فرد تا پایان سال گفت: این تصمیم غیرمنصفانه و خارج از حدود صلاحیت کمیته اضطرار است.

وی اظهار کرد: این تصمیم عملاً بخشی از مردم را که از قبل برای تردد خود برنامه‌ریزی کرده و بر اساس قوانین موجود امتیاز تردد دریافت کرده‌اند، محروم می‌کند. اتخاذ چنین تصمیمی برای ماه‌های آینده در حالی که شرایط اضطراری هنوز محقق نشده، درست نیست و هم به مردم آسیب می‌زند و هم آینده را برای آنان غیرقابل پیش‌بینی می‌کند.

این مقام مسئول اضافه کرد که شهرداری تهران در جلسه مذکور مخالفت خود را اعلام کرده و تأکید داشته است که قواعد اضطراری باید تنها در زمان اضطرار وضع شود.

پیشنهادهای سرمایه‌گذاری در تهران

زاکانی با اشاره به نوسانات اقتصادی، از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در تهران سخن گفت و تصریح کرد: نوسازی بافت‌های ناپایدار شهری یکی از سودآورترین حوزه‌هاست. پروژه‌های بزرگ با ارزش افزوده بالا و کیفیت زندگی مطلوب، زمینه امنی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده‌اند.

به گفته وی، با طراحی‌های جدید، امکان مشارکت برای مالکان محلی، سرمایه‌گذاران بزرگ و حتی کسانی که سرمایه اندک دارند فراهم شده است.

وی با اشاره به طرح خانه شما گفت: حداقل سرمایه لازم برای ورود به این طرح حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان است و این مدل مشارکت، مبتنی بر تجربه سازندگان معتبر و حضور شهرداری به‌عنوان حافظ حقوق مردم، عملاً موفقیت پروژه را تضمین می‌کند.

وی افزود: برخلاف تجربه ناموفق برخی مردم در بورس طی سال‌های گذشته، این نوع سرمایه‌گذاری از جنس مشارکت مستمر و شفاف است و با نزدیک‌شدن پروژه به مراحل پایانی، ارزش افزوده آن افزایش می‌یابد.

فرصت‌های سرمایه‌گذاری در گردشگری و سلامت

این مقام مسئول همچنین حوزه‌های گردشگری و سلامت را از دیگر عرصه‌های پرسود سرمایه‌گذاری در تهران دانست و گفت: در حوزه سلامت، ایران دارای مزیت رقابتی منطقه‌ای است و با سرمایه‌گذاری مناسب می‌توان از ظرفیت پزشکان و خدمات درمانی بهره بیشتری برد. شهرداری تهران نیز در زیرساخت و فرآیندهای اجرایی مشارکت خواهد داشت.

وی تأکید کرد: توسعه سرمایه‌گذاری و تولید می‌تواند به کاهش تلاطم اقتصادی، افزایش ارزش پول ملی و ایجاد مسیر پایدار رشد اقتصادی کمک کند.