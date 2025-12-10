به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، در آستانه حضور مستند سینمایی «زیر درخت لور» در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینما حقیقت» از پوستر بین‌الملل و تیزر رسمی این اثر به کارگردانی معین کریم‌الدینی و تهیه‌کنندگی مهدی قربان‌پور رونمایی شد.

پوستر «زیر درخت لور» توسط علی باقری طراحی شده است.

«زیر درخت لور» اولین نمایش خود در ایران را در نوزدهمین جشنواره «سینما حقیقت» در بخش مسابقه ملی و بین‌المللی خواهد داشت و این فیلم پنجشنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۷:۳۰ و یکشنبه ۲۳ آذر ساعت ۱۹ در پردیس ملت و دوشنبه ۲۴ آذر ساعت ۱۸ در موزه سینما به نمایش درمی‌آید.

«زیر درخت لور» که روایتی انسانی از مهاجرت یک خانواده به جزیره کیش را به تصویر می‌کشد، با نگاهی تامل‌برانگیز چالش‌های زندگی در محیطی ناآشنا و تلاش پدر خانواده برای ساختن آینده‌ای بهتر را روایت می‌کند.

عوامل مستند «زیر درخت لور» عبارتند از پژوهشگر، نویسنده و کارگردان: معین کریم‌الدینی، تهیه کننده: مهدی قربانپور، فیلمبردار: روزبه رایگا و مهدی آزادی، تدوین: معین کریم‌الدینی، صدابردار: حسن شبانکاره و قادر قادری، موسیقی: احسان آنالویی، طراحی و ترکیب صدا: حسن مهدوی، اصلاح رنگ و نور: رضا تیموری، دستیار کارگردان: سعید صفایی، طراح نشان و تیتراژ: حامد بارئی طبری، عکاس: زینب مختاری، مدیر تولید: عقیل زمانی، مجری طرح: سعید حیدری و روابط عمومی: نغمه دانش آشتیانی.