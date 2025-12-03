۲۳ مستند بلند بخش مسابقه ملی سینماحقیقت معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، فهرست مستندهای بلند بخش مسابقه نوزدهمین جشنواره سینماحقیقت اعلام شد.
این مستندها عبارتند از:
«آگیرا» به کارگردانی محمد صادق اسماعیلی و تهیهکنندگی مهدی شامحمدی
«ارس، رود خروشان» به کارگردانی و تهیهکنندگی هادی آفریده
«البرز وحشی» به کارگردانی و تهیهکنندگی فرشاد افشین پور
«بازگشت گور ایرانی» به کارگردانی فتحالله امیری و نیما عسگری و تهیهکنندگی فتحالله امیری
«بالهای آواز خوان» به کارگردانی هیمن خالدی و تهیهکنندگی سرگل مرادی
«جای خالی فرهاد» به کارگردانی عطیه زارع آرندی و تهیهکنندگی سعید صفار
«چهار راه حوادث» به کارگردانی فرشاد اکتسابی و تهیهکنندگی حمید مهندسی
«خون طلایی آمنه» به کارگردانی و تهیهکنندگی حبیب احمدزاده
«رودخانهای زیر رودخانه» به کارگردانی و تهیهکنندگی زهرا نیازی
«رؤیای ناتمام» به کارگردانی سارا طالبیان و تهیهکنندگی احسان مشکور
«زمستان است» به کارگردانی و تهیهکنندگی سجاد ایمانی
«زیر درخت لور» به کارگردانی معین کریمالدینی و تهیهکنندگی مهدی قربانپور
«سهیل» به کارگردانی و تهیهکنندگی وحید فرجی
«شنا خلاف جهت» به کارگردانی و تهیهکنندگی جواد رزاقیزاده
«عاموها» به کارگردانی و تهیهکنندگی مهدی انصاری
«کابوک» به کارگردانی و تهیهکنندگی جعفر صادقی
«لاماسو» به کارگردانی سید مسعود امامی و تهیهکنندگی محمدحسین انصاری
«مثل یک بهمن» به کارگردانی و تهیهکنندگی محمود رحمانی
«مشتزنی در رینگ ترجمه» به کارگردانی حنیف شهپرراد و تهیهکنندگی آریان عطارپور
«من شکریه هستم» به کارگردانی و تهیهکنندگی مهدی عوضزاده
«میریام» به کارگردانی و تهیهکنندگی سیدمحمدعلی صدرینیا
«نارکیس» به کارگردانی زینب کریمی و تهیهکنندگی فاطمه سادات احمدی
«نامش زن» به کارگردانی و تهیهکنندگی ماریا ماوتی
نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران سینماحقیقت ۱۹ تا ۲۵ آذر با دبیری محمد حمیدیمقدم در پردیس ملت برگزار میشود.
نظر شما