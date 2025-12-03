  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲

۲۳ مستند بلند بخش مسابقه ملی سینماحقیقت معرفی شدند

۲۳ مستند بلند در بخش مسابقه ملی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینماحقیقت روی پرده می‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، فهرست مستندهای بلند بخش مسابقه نوزدهمین جشنواره سینماحقیقت اعلام شد.

این مستندها عبارتند از:

«آگیرا» به کارگردانی محمد صادق اسماعیلی و تهیه‌کنندگی مهدی شامحمدی

«ارس، رود خروشان» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی هادی آفریده

«البرز وحشی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی فرشاد افشین پور

«بازگشت گور ایرانی» به کارگردانی فتح‌الله امیری و نیما عسگری و تهیه‌کنندگی فتح‌الله امیری

«بال‌های آواز خوان» به کارگردانی هیمن خالدی و تهیه‌کنندگی سرگل مرادی

«جای خالی فرهاد» به کارگردانی عطیه زارع آرندی و تهیه‌کنندگی سعید صفار

«چهار راه حوادث» به کارگردانی فرشاد اکتسابی و تهیه‌کنندگی حمید مهندسی

«خون طلایی آمنه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی حبیب احمدزاده

«رودخانه‌ای زیر رودخانه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی زهرا نیازی

«رؤیای ناتمام» به کارگردانی سارا طالبیان و تهیه‌کنندگی احسان مشکور

«زمستان است» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سجاد ایمانی

«زیر درخت لور» به کارگردانی معین کریم‌الدینی و تهیه‌کنندگی مهدی قربان‌پور

«سهیل» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی وحید فرجی

«شنا خلاف جهت» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی جواد رزاقی‌زاده

«عاموها» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهدی انصاری

«کابوک» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی جعفر صادقی

«لاماسو» به کارگردانی سید مسعود امامی و تهیه‌کنندگی محمدحسین انصاری

«مثل یک بهمن» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمود رحمانی

«مشت‌زنی در رینگ ترجمه» به کارگردانی حنیف شهپرراد و تهیه‌کنندگی آریان عطارپور

«من شکریه هستم» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهدی عوض‌زاده

«میریام» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سیدمحمدعلی صدری‌نیا

«نارکیس» به کارگردانی زینب کریمی و تهیه‌کنندگی فاطمه سادات احمدی

«نامش زن» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی ماریا ماوتی

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینماحقیقت ۱۹ تا ۲۵ آذر با دبیری محمد حمیدی‌مقدم در پردیس ملت برگزار می‌شود.

کد خبر 6676917
آروین موذن زاده

