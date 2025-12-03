۲۳ مستند بلند بخش مسابقه ملی سینماحقیقت معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، فهرست مستندهای بلند بخش مسابقه نوزدهمین جشنواره سینماحقیقت اعلام شد.

این مستندها عبارتند از:

«آگیرا» به کارگردانی محمد صادق اسماعیلی و تهیه‌کنندگی مهدی شامحمدی

«ارس، رود خروشان» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی هادی آفریده

«البرز وحشی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی فرشاد افشین پور

«بازگشت گور ایرانی» به کارگردانی فتح‌الله امیری و نیما عسگری و تهیه‌کنندگی فتح‌الله امیری

«بال‌های آواز خوان» به کارگردانی هیمن خالدی و تهیه‌کنندگی سرگل مرادی

«جای خالی فرهاد» به کارگردانی عطیه زارع آرندی و تهیه‌کنندگی سعید صفار

«چهار راه حوادث» به کارگردانی فرشاد اکتسابی و تهیه‌کنندگی حمید مهندسی

«خون طلایی آمنه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی حبیب احمدزاده

«رودخانه‌ای زیر رودخانه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی زهرا نیازی

«رؤیای ناتمام» به کارگردانی سارا طالبیان و تهیه‌کنندگی احسان مشکور

«زمستان است» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سجاد ایمانی

«زیر درخت لور» به کارگردانی معین کریم‌الدینی و تهیه‌کنندگی مهدی قربان‌پور

«سهیل» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی وحید فرجی

«شنا خلاف جهت» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی جواد رزاقی‌زاده

«عاموها» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهدی انصاری

«کابوک» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی جعفر صادقی

«لاماسو» به کارگردانی سید مسعود امامی و تهیه‌کنندگی محمدحسین انصاری

«مثل یک بهمن» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمود رحمانی

«مشت‌زنی در رینگ ترجمه» به کارگردانی حنیف شهپرراد و تهیه‌کنندگی آریان عطارپور

«من شکریه هستم» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهدی عوض‌زاده

«میریام» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سیدمحمدعلی صدری‌نیا

«نارکیس» به کارگردانی زینب کریمی و تهیه‌کنندگی فاطمه سادات احمدی

«نامش زن» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی ماریا ماوتی

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینماحقیقت ۱۹ تا ۲۵ آذر با دبیری محمد حمیدی‌مقدم در پردیس ملت برگزار می‌شود.