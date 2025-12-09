«سمیرا» و نمایش غلبه انسان بر درد و رنج زندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «سمیرا» به کارگردانی علی مومنعلایی و تهیهکنندگی صالحه حقگو، یکی از آثار راهیافته به بخش نیمه بلند مسابقه ملی و بین الملل نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینما حقیقت» است.
این مستند اجتماعی، روایت درد و رنج زندگی زنی به نام سمیرا است که به تنهایی با چالشهای سخت زندگی از جمله سوختگی، اعتیاد، اقدام به خودکشی، طلاق و سایر آسیبهای اجتماعی دستوپنجه نرم کرده و توانسته بر همه آنها غلبه کند. «سمیرا» داستانی واقعی از اراده و تابآوری یک زن در مواجهه با دشواریهای متعدد زندگی است.
مستند «سمیرا» در ۲ نوبت، روز جمعه ۲۱ و روز یکشنبه ۲۳ آذر در پردیس سینمایی ملت اکران میشود.
نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینما حقیقت» از ۱۹ تا ۲۵ آذر با دبیری محمد حمیدیمقدم در پردیس سینمایی ملت برگزار میشود.
