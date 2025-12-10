آمایش سرزمینی؛ راهبردی که در ایران مغفول مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیطزیست، عبدالعلیزاده نماینده ویژه رئیسجمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور و مکران در نشست تخصصی توسعه دریامحور در سالن جلسات معاونت محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان برگزار شد، به تشریح بخشی از تجربههای مدیریتی خود در حوزه برنامهریزی سرزمین، بر ضرورت بازنگری جدی در ساختار برنامهریزی ملی و ادغام سیاستهای محیطزیستی با نظام توسعه کشور تأکید کرد.
وی با تاکید به توجه ساختاری کشور به آمایش سرزمین افزود: در حالی که اتحادیه اروپا از سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۹ ده سال برای تهیه طرح آمایش قاره اروپا وقت گذاشت و همزمان دورههای تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری آمایش سرزمین را ایجاد کرد، ما در ایران هنوز این دانش را بهدرستی نهادینه نکردهایم.
نماینده ویژه رئیسجمهور تأکید کرد: تا زمانی که بهرهوری در کشور نزدیک به صفر است، هر ادعای توسعه فاقد پشتوانه است. توسعه قانون دارد؛ باید قبل از هر سرمایهگذاری، بهرهوری سرمایههای موجود را افزایش داد.
وی گفت: در گذشته حتی انتقال آب خزر به دریاچه ارومیه مطرح شد، اما مطالعات علمی نشان داد اختلاف کیفیت و شوری، این پروژهها را از نظر محیطزیستی و اقتصادی غیرقابل توجیه میکند.
عبدالعلیزاده تأکید کرد: هر تحول بزرگ سرزمینی باید بر اساس مطالعات جامع و درک صحیح از توسعه انجام شود؛ توسعه با شعار پیش نمیرود. اگر مفاهیم پایه فهم نشود، اقداماتی که به نام توسعه صورت میگیرد، عملاً ضدتوسعه خواهد بود.
وی در پایان اظهار داشت که اصلاح برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور نهایی گردیده است و به زودی برای تصویب به دولت ارسال خواهد شد.
نماینده ویژه رئیسجمهور در توسعه دریامحور و مکران گفت: آمایش سرزمینی در ایران مغفول مانده و توسعه بدون ادغام سیاستهای محیطزیستی و افزایش بهرهوری سرمایه، عملاً ضد توسعه است.
