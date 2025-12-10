استمرار فعالیت سامانه بارشی در جو لرستان تا پنجشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی لرستان امروز چهارشنبه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی کماکان طی امروز و تا ساعاتی از روز پنجشنبه شاهد فعالیت سامانه بارشی بر روی جو منطقه خواهیم بود که با شدت و ضعف علاوه بر افزایش ابر و گاهی وزش باد شدید (تندبادهای لحظه‌ای) در همه نقاط استان بارش باران، گاهی رعدوبرق، در مناطق سردسیر رگبار برف و ارتفاعات و گردنه‌ها بارش برف، رگبار تگرگ، احتمال صاعقه پیش بینی می‌شود.

پیرو هشدار سطح زرد و نارنجی صادره در این مدت در همه نقاط بروز مخاطراتی همچون اختلال در تردد، لغزندگی معابر، ایجاد رواناب و آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌های فصلی و خشکه رودها، کولاک برف در محورهای مواصلاتی، احتمال انسداد برخی نقاط، مه آلودگی هوا، خسارت به برخی محصولات و سازه‌ها، خطر سقوط اشیا و … را شاهد خواهیم بود.

در صورت عدم تغییر در الگوهای دریافتی، مجدداً از جمعه شب و طی روزهای آغازین هفته آتی با فعالیت موج دوم سامانه، در سطح استان افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید، وقوع بارش‌هایی بصورت پراکنده گاهی همراه با رعدوبرق را انتظار داریم.

از نظر نوسانات دمایی، طی ۴۸ ساعت آینده دماهای شبانه روند کاهشی را خواهند داشت.