به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گالری سهراب، در نمایشگاه «۱۲ روزه»، عبدالحمید پازوکی مجموعهای از نقاشیهای اخیرش را به نمایش میگذارد.
عبدالحمید پازوکی درباره این مجموعه گفت: در نقاشیهای کارهای سیاه و سفید کمتر شاهد شاعرانگی هستیم و این آثار بیشتر واقعگرایانه هستند. زمان به من کمک کرده تا به این صراحت برسم. شرایط و اوضاع کشورمان به ویژه در دوران جنگ ۱۲ روزه موجب شد تا من گویی با رنگ بر بومهایم شلاق بزنم. در این مجموعه نقاشی ابزاری برای تخلیه احساساتم شده است.
در بیانیه این نمایشگاه که توسط شاهین ترکمن مدیر گالری سهراب نوشته عنوان شده، آمده است: «آثار پیشِرو با تمرکز بر لکههای کنترلشده، بافتهای آسیبدیده، شلیک رنگ بر بومهای شلاقخورده، حرکت سیال قلممو و با تأکید بر پالت محدود خاکستری سیاه و سفید لحظاتی را بازتاب میدهند که سکوتی درونی با آشفتگی پنهان اجتماعی تلاقی کرده و خاطرات ناخواسته در لایههای رمزآلود زمان، بوم نقاشی را به چالش کشیده است.
تضاد و کنتراست موجود میان لکههای سیاه و سفید، بیانگر تنشی است پنهان میان فرسایش و نابودی با تولد و زایش؛ و یا شاید یادآور تابآوری آشنایی است میان فروپاشی با دوام، امید، بقا و زندگی.
پازوکی با حذف رنگ در این آثار و تمرکز بر خراشها، بافتهای خشن و فرسوده، لایههای محو و مهآلود و جاری بودن قلممو، مخاطب را به مواجهه با رخدادهای ناخواسته و ناگریز دعوت میکند و از سوی دیگر، سکوتهای ناگزیر را به شکل رؤیایی وهمآلود ولی شیرین، به تصویر میکشد.
او ما را دعوت میکند به مکث، تفکر، نگاهی عمیق و تعامل با خاطراتی گریزناپذیر، و همینطور گفتوگویی آرام و آگاهانه با لایههای مهآلود زمان، به همراه شفافیت، خلوص و رهایی … .»
عبدالحمید پازوکی اول آذر ۱۳۳۴ در تهران به دنیا آمد. او در ۲۰ سالگی از هنرستان هنرهای زیبای تهران فارغالتحصیل و وارد رشته نقاشی دانشکده هنرهای تزیینی شد. سال ۱۳۶۲ مدرک کارشناسی را دریافت کرد. ۲ سال بعد نخستین نمایشگاه انفرادیاش را در گالری نگین برپا کرد و در همان سال به اسپانیا مهاجرت کرد و در دانشگاه کومپلوتنسه مادرید تحصیلاتش را در مقطع کارشناسی ارشد در دو رشتهچاپ و نقاشی ادامه داد. این دوره تحصیلی را در سال ۱۳۶۹ به پایان برد و یک سال بعد در گالری نولده شهر مادرید نمایشگاه انفرادی برگزار کرد. پازوکی در همین سال به ایران بازگشت و از آن زمان تاکنون به نقاشی و تدریس مشغول است. تعدادی از آثار پازوکی در مجموعههای شخصی و موزهها از جمله موزه میرو در مادرید، موزه هنرهای زیبای شهرداری ایون و بانکای. بی. ان مادرید نگهداری میشود.
نمایشگاه نقاشیهای عبدالحمید پازوکی جمعه ۲۱ آذر ساعت ۱۶ تا ۲۰ در نگارخانه سهراب افتتاح میشود و تا ۹ دی ماه ادامه دارد. این گالری یکشنبهها تعطیل است و سایر روزها میتوان از ساعت ۱۱ تا ۲۰ از آن بازدید کرد. نگارخانه سهراب در خیابان سمیه، بین مفتح و رامسر، شماره ۱۴۲ واقع شده است.
