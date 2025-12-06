به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس صبح امروز (شنبه ۱۵ آذرماه) با حضور در محل سفارت جمهوری بولیواری ونزوئلا، با سفیر این کشور در تهران دیدار و گفتگو کردند.
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس در این دیدار ضمن دعوت از سفیر ونزوئلا برای حضور در مجلس شورای اسلامی گفت: جمهوری اسلامی ایران برای پشتیبانی و حمایت از کشورهای مستقل و با سابقه در مبارزه با استعمار همواره آماده است و جمهوری بولیواری ونزوئلا از جمله این کشورها است که سابقه خوبی در مقابله با نظام سلطه و استکبار دارد و وارث رهبران بزرگی است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رهبران فقید ونزوئلا از سیمون بولیوار تا چاوز گفت: این افراد سابقه درخشانی در مبارزه با استکبار به جا گذاشتند و آمریکا نیز به همین جهت نگران است و به بهانه های مختلفی به کشورهای مستقل فشار وارد میکند و به اسم مبارزه با تروریست به مقابله با رویکرد آزادی خواهانه و استقلال طلبانه ملتها اقدام میکند.
وی افزود: ذات آمریکا تروریست و قاچاق سازمان یافته است اما به همین بهانه به کشورهای مختلف حمله میکند، حمله به افغانستان، عراق، سوریه و لبنان به همین بهانههای مختلف مستقیم و غیر مستقیم از سوی امریکا رخ داد، امریکا در عمل همواره پشتیبان تروریست بوده و اساسا بنیانگذار تروریست دولتی سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی است. آمریکا همچنین تامین کننده و استفاده کننده اصلی سلاحهای کشتارجمعی و شیمیایی است و هیچگاه به دنبال مقابله با تروریست و حمایت از حقوق بشر نبوده و نخواهد بود.
عزیزی با اشاره به تهدیدات آمریکا علیه ونزوئلا تصریح کرد: آمریکا در منطقه کارائیب دارای سوابق سوء و زشتی است و این رفتار آمریکا یک بهانه برای مقابله با اراده ملت ونزوئلا است. آنها به دنبال مقابله با قاچاق مواد مخدر نیستند بلکه در مسیر مقابله با ملتهای آزاده و مبارز قرار دارند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دوازدهم تاکید کرد: تجربه ملت ایران ایستادگی و مقاومت در این میدان است چرا که آمریکا هر کجا با ملت مبارز و مقاوم مواجه شود، عقب نشینی میکند. همچنین باید توجه کرد نسخه شفابخش در مقابله با آمریکا بسیج تودههای مردمی است و ما از این ظرفیت در طول سالهای مبارزه با آمریکا به شکل اثربخش استفاده کردیم و اگر اراده مردمی و بسیج مردمی وجود داشته باشد میتوانید با تهدیدات آمریکا به خوبی مقابله کنید.
وی افزود: تهدید و باز کردن باب مذاکره و گفتگو در مسیر تهدیدات برای رسیدن به اهداف اصلی این کشور است و مطمئن باشید آمریکا در مذاکره صادق و راستگو نیست و مذاکره را فرصتی برای آمادگی بیشتر میداند و برای آمریکا میز مذاکره و میدان جنگ هیچ تفاوتی ندارد، این مسیر ایجاد شده آمریکاییها باید با دقت مورد توجه قرار گیرد و اگر بدانند شما سلطه پذیر نیستید و اراده ملی شما را ببینند، عقب نشینی میکنند لذا نمایش اقتدار و مقاومت جمهوری بولیواری ونزوئلا یک راه خوب برای مقابله با آمریکا است و ایران نیز این آمادگی را دارد که تجارب خود را در مسیر مقاومت و ایستادگی در اختیار شما قرار دهد.
عزیزی تاکید کرد: حضور نمایندگان به جهت اعلام آمادگی و حمایت از ملت ونزوئلا است و تا زمانی که شما مقابل آمریکا ایستادهاید ایران پشتیان و حامی شماست و مطمئن باشید اگر با وحدت و اتحاد مبارزه کنید، پیروزی نصیب شما خواهد شد.
وی در ادامه این گفتگو با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران تصریح کرد: آخرین مصداق مقاومت ملت ایران، جنگ اخیر بود که ۱۳ موشک به مراکز هستهای ما شلیک شد و در مقابل ما نیز ۱۴ موشک به پایگاه امریکا زدیم و در مقابله با شرارت های دریایی آمریکا هم به همین شکل مقابله کردیم. وقتی ما پایگاه آمریکا در قطر را موشک باران کردیم، بلافاصله وارد موضع آتش بس شدند و عقب نشینی کردند. مطمئن باشید مذاکره با آمریکا چیزی نیست که شمارا به نتیجه برساند بلکه ایستادگی و مقاومت راه حل است.
سفیر ونزوئلا در تهران: اعلام همبستگی با ایران و همه کشورهایی که علیه ظلم برخاستهاند در مقابل آمریکا
در این دیدار خوزه رافائل سیلوا آپونته، سفیر ونزوئلا در ایران با اشاره به استاندارد های دوگانه آمریکا در مقاطع و در شرایط مختلف گفت: این سیاست همواره مشهود است و لشکرکشی آمریکا در کارائیب و حمله به شناورهای کوچک به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر در حالی که بسیاری از آنها هیچ تهدیدی برای دنیا نبودند و بسیاری از آنها قاچاقچی هم نبودند، یک دروغ آشکار است.
وی افزود: رئیس جمهور ونزوئلا سیستم دفاعی ونزوئلا را بر اساس دکترین دفاعی کشور فعال کرده و کشور در حالت آماده باش قرار دارد، دفاع ملی ما همراه با بسیج مردمی و میلیشیای بولیواری که شامل نیروهای آماده و آموزش دیده ای از آحاد جامعه هستند، در کنار نیروهای رسمی ارتش آماده دفاع از کشور هستند.
سیلوا آپونته با بیان اینکه آمریکا جنگ رسانهای شدیدی علیه ونزوئلا راه انداخته است گفت: این جنگ رسانهای و روانی آغاز شده از سوی آمریکا برای ما چیز تازهای نیست و از سالهای قبل آمادگی این فضاسازیها را داریم، همچنین آمادگی داریم تا تروریست رسانهای دولت یانکی آمریکا را خنثی کنیم.
سفیر ونزوئلا تصریح کرد: رئیس جمهور مادورو مرد گفتگو است و از مذاکره برای پیشگیری از وقوع جنگ استقبال میکند اما این گفتگوی ما از موضع ضعف نیست و اگر هم اتفاقی رخ دهد، آماده دفاع از کشور خود هستیم چرا که ما میراث دار بولیوار هستیم و هیچ گاه برای فتح کشوری به کشور دیگری حمله نکردیم بلکه برای دفاع، مقاومت و استقلال جنگیدیم و امروز هم آمادهایم و این چیزی است که از رهبران آزادی بخشمان به ما رسیده است و ما باید پاسدار این استقلال باشیم.
سیلوا آپونته در این نشست ضمن تقدیر از حمایتهای مجلس و رئیس مجلس شورای اسلامی در مسیر مقابله با دشمن مشترک یعنی امپریالیسم یانکی آمریکا گفت: مطمئن باشید نسبت به دشمن مشترک آگاه هستیم و میدانیم این دشمن مشترک ما و شماست، آمریکا مامور شده کل دنیا را با فلاکت مواجه کند و تا زمانی که دولت بولیواری پا برجاست با ایران و همه کشورهایی که علیه ظلم برخاستهاند، همبستگی خود را اعلام میکنم.
گفتنی است، در این دیدار علاوه بر رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، علی خضریان نماینده مردم تهران، ابراهیم رضایی نماینده مردم دشتستان و محمد رضا محسنی ثانی نماینده مردم سبزوار از دیگر اعضای کمیسیون امنیت ملی نیز در این دیدار حضور داشتند.
