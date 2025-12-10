ورود موج سرما به خراسان جنوبی؛ احتمال اعمال محدودیت‌ انرژی برای صنایع

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان محمودی ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته مدیریت مصرف انرژی استان اظهار کرد: مصرف گاز خراسان جنوبی در شبانه‌روز گذشته شامل نیروگاه، سیمان و فولاد ۶ میلیون و ۳۶۷ هزار و ۹۲ مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۷۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی افزود: مصرف بخش خانگی نیز ۱.۷۴ درصد کمتر از سال گذشته ثبت شده است.

محمودی با بیان اینکه فشار خطوط انتقال گاز در سراسر استان در وضعیت مطلوب قرار دارد، گفت: با توجه به پیش‌بینی ورود موج سرمای شدید در هفته آینده، احتمال اعمال محدودیت در برخی صنایع و شاید بخش تجاری وجود دارد تا مدیریت بار گاز در روزهای سرد به‌صورت ایمن انجام شود.

پایش ادارات و هشدار به مشترکان پرمصرف

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی ادامه داد: پایش دمای ادارات از حدود یک ماه و نیم قبل آغاز شده و تاکنون ۱۱ اداره به دلیل عدم رعایت الگوی مصرف اخطار دریافت کرده‌اند که پس از اصلاح، وضعیت آن‌ها به حالت استاندارد بازگشته است.

وی با بیان اینکه برای مدیریت مصرف در بخش خانگی نیز ۶۶ هزار پیامک هشدار برای مشترکان پرمصرف ارسال شده است، گفت: با توجه به تعریف جدید پله‌های مصرف، ۱۶.۷ درصد مشترکان در رده پرمصرف قرار گرفته‌اند که افزایش قابل توجهی در هزینه گازبهای آنان ایجاد خواهد شد.

به گفته محمودی، دو هزار و ۲۸۴ مشترک در بالاترین پله مصرف قرار دارند و چالش‌های مربوط به این موضوع طی گزارشی به وزارت نفت ارسال شده است تا با توجه به سابقه صرفه‌جویی مردم استان، تمهیداتی برای جلوگیری از افزایش فشار مالی بر آن‌ها اتخاذ شود.

مصرف بیش از سهمیه توسط صنایع

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با اشاره به لزوم رعایت سهمیه مصرف صنایع بیان کرد: سهمیه مجاز فولاد قائن ۴۵۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز است، اما این واحد شب گذشته حدود ۶۰۰ هزار مترمکعب مصرف کرده که ۱۵۰ هزار مترمکعب بالاتر از سهمیه است و تداوم این وضعیت در روزهای سرد پیش‌رو مدیریت شبکه را دچار مشکل خواهد کرد.

محمودی تأکید کرد: همه مشکلات و موارد مربوط به مصرف استان به تهران منعکس شده و هفته آینده نیز برای پیگیری و دفاع از حقوق مردم جلسه‌ای برگزار خواهد شد.