به گزارش خبرنگار مهر، فرج‌الله پاوند ظهر چهارشنبه در بازدید از مناطق شهرستان چوار گفت: با توجه به هشدار قرمز هواشناسی و شدت بالای نزولات آسمانی، بارش‌های اخیر باعث وقوع حوادث متعدد در شهرستان شده است.

وی افزود: بارش برف و باران شدید موجب قطع موقت برق در برخی مناطق شد که نیروهای اداره برق استان و شهرستان از ساعات اولیه در حال رفع نواقص و برقراری اتصال هستند.

پاوند ادامه داد: خروج گسترده آب از رودخانه‌ها و فوران جریان‌های سطحی باعث وارد شدن خسارت به تعدادی از پل‌های ارتباطی به‌ویژه در روستای سلطان‌آباد شده است.

به گفته وی، ستاد بحران شهرستان از همان دقایق نخست در محل حاضر شده و دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله برق، راهداری و دیگر نهادهای متولی به صورت هماهنگ در حال تلاش برای رفع مشکلات هستند.

فرماندار چوار ضمن قدردانی از همکاری مردم گفت: از شهروندان عزیز بابت قطعی برق عذرخواهی می‌کنم. بروز چنین مشکلاتی در شرایط بارندگی شدید طبیعی است، اما همه دستگاه‌ها پای کار هستند و امیدواریم هرچه سریع‌تر گره‌ها و مسائل ایجادشده برطرف شود.