ستون خانواده ای که دشمن به دنبال فروپاشی آن است

خبرگزاری مهر، گروه استانها: محمد رضایی میرقائد. کارشناس مسائل سیاسی: در طول تاریخ، جایگاه «زن و دختر» همواره با نوساناتی تلخ همراه بوده است؛ از تاریکی جاهلیت و نگاههای تبعیضی که دختران را زنده به گور میکردند، تا طلوع امید با پرتو افکنی وجود مبارک رسول خدا (ص) و الگوی بیبدیل حضرت فاطمه زهرا (س) که پردههای شوم تاریخ را کنار زد و معنای واقعی «زن، زندگی و آزادی» را معرفی نمود.
امروز در ایران اسلامی، این میراث با احترام و تکریم پاس داشته شده است، جایگاه مادر به عنوان ستون خانواده، محوریتی حیاتی دارد که آرامش و پیشرفت جامعه به حفظ استحکام آن وابسته است و این اصالت و جایگاه، هدفی آشکار برای دشمنان است.
نبرد فرهنگی در پوشش شعار
دشمنان با واقف بودن به نقش کلیدی زن در خانواده، تمامی توان رسانهای خود را به کار گرفتهاند تا با القای ناکارآمدی نظام دینی در حمایت از حقوق زن، این ستون را متزلزل سازند، شعارهای خوشرنگ و لعابی همچون «زن، زندگی، آزادی» از دهان انبوه رسانههای فارسیزبان، نقابی است بر تلاشی بلندمدت با هدف القای بیتفاوتی اسلام به جایگاه زن و در نهایت، برچیدن هویت خانواده ایرانی.
مقایسه مبانی حقوقی، اسلام در برابر غرب
برای پردهبرداری از این نقابهای دروغین، کافی است نگاههای حقوقی و فلسفی را مقایسه کنیم: از منظر قرآن کریم، حقوق متقابل زنان و مردان تصریح شده است؛ «لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (بقره -۲۲۸) و حق مالکیت برای زنان نیز محرز است: «وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ» (نساء -۳۲).
در نگاه فلاسفه کلاسیک در تقابل آشکار، سقراط زن را «بزرگترین دلیل انحطاط بشر» دانست و ارسطو زن را «مرد ناکام» و صرفاً خادمی برای مرد معرفی کرد.
دیدگاه بزرگان نظام اسلامی: امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۷ بر آزادی حضور زنان در دانشگاه و ادارات تأکید کردند و تنها مانع را «فساد اخلاقی» اعلام کردند، همچنین، مقام معظم رهبری (ره) وظایف داخل خانه زنان را کاری «بسیار ظریف» دانستند که تنها از عهده ظرافت زنانه برمیآید و کماهمیتتر از وظایف بیرونی نیست.
اگر دیروز جاهلیت دختران را زنده به گور میکرد، امروز فرهنگ غرب تلاش میکند با القای ناامیدی و تزلزل، کانون خانواده را هدف قرار دهد.
توقف پیشرفت ایرانیان، با ضربه زدن به جایگاه مادر به عنوان ستون خیمه، گره خورده است، هوشیاری در برابر این پروژههای تفرقهافکنانه و تبیین جایگاه رفیع زن در منطق اسلام، تنها راه حفظ سلامت اجتماعی و تضمین رشد آینده کشور است.
