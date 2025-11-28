به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن ترابی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رباط‌کریم با گرامیداشت مقام «ام‌البنین» و تجلیل از نقش مادران و همسران شهدا در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی اظهار داشت: اگر ایثار، فداکاری، صبر و استقامت ام‌البنین‌های انقلاب نبود، معلوم نبود چه سرنوشتی در انتظار نهال نوپای انقلاب اسلامی قرار می‌گرفت.

وی افزود: مادران و همسران شهدا، شیرزنان تاریخ معاصر هستند که با تربیت فرزندانی مؤمن و شجاع، نقش تعیین‌کننده‌ای در دفاع از اسلام و انقلاب داشتند و تکریم آنان در واقع پاسداشت فرهنگ ایثار و وفاداری به ولایت است.

امام جمعه رباط‌کریم با اشاره به شخصیت حضرت ام‌البنین (س) گفت: این بانوی بزرگ تاریخ سراسر زندگی خود را وقف ولایت و امامت کرد و در تربیت فرزندانی چون حضرت ابوالفضل العباس (س) که نماد شجاعت، ادب و وفاداری است، بسیار موفق بود.

ترابی در ادامه با اشاره به شهادت هیثم علی طباطبایی از فرماندهان حزب‌الله لبنان، این حادثه را «نمایانگر دو شکست بزرگ و راهبردی رژیم صهیونیستی» دانست و اظهار داشت: آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی در تلاش برای خلع سلاح حزب‌الله ناکام مانده‌اند و مردم لبنان به خوبی می‌دانند که قدرت حزب‌الله ضامن استقلال و تمامیت ارضی کشورشان است.

وی تصریح کرد: ترورهای رژیم جعلی صهیونیستی نشانه درماندگی و بن‌بست راهبردی آمریکا و اسرائیل در لبنان است و ترور شهید طباطبایی نیز اقدامی از سر ضعف و استیصال به شمار می‌رود.

امام جمعه رباط‌کریم با اشاره به وضعیت اوکراین نیز گفت: سرنوشت امروز اوکراین نتیجه اعتماد به آمریکا و دلخوشی به وعده‌های توخالی غرب است و اگر این کشور ۳۰ سال پیش به آمریکا تکیه نمی‌کرد و خود را خلع سلاح نمی‌کرد، امروز گرفتار چنین فلاکتی نمی‌شد.

ترابی تأکید کرد: آمریکا زمانی که پای منافع خود در میان باشد، دوستان و متحدان خود را قربانی می‌کند و وضعیت اسفبار امروز اوکراین نمونه آشکار عاقبت اعتماد به غرب است؛ عاقبتی که به جهانیان نشان داد اعتماد به آمریکا جز ذلت و ویرانی نتیجه‌ای ندارد.