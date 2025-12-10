  1. استانها
  2. خوزستان
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۷

بودجه ۱۴۰۵ انقباضی است اما اجازه آسیب به فرهنگ را نمی‌دهیم

اهواز – نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: با وجود شرایط اقتصادی، دولت ناگزیر به تنظیم بودجه‌ای انقباضی است اما مجلس اجازه کاهش بودجه فرهنگی یا جهت‌گیری‌های آسیب‌زا در این حوزه را نخواهد داد.

سیدمحسن موسوی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به مشکلات اقتصادی، تورم و تداوم تحریم‌ها، دولت به‌طور قطع بودجه سال آینده را به‌صورت انقباضی تدوین خواهد کرد تا کنترل هزینه‌ها و مدیریت منابع تحقق یابد.

وی با اشاره به نقش مجلس در بررسی لایحه بودجه افزود: تصمیم‌گیری نهایی در خصوص محتوا و ترکیب لایحه بر عهده کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس است و در صورت مشاهده هرگونه جهت‌گیری ناعادلانه یا اقدام به کاهش اعتبار بخش فرهنگ، مجلس ورود جدی خواهد داشت.

موسوی‌زاده تصریح کرد: در موضوع بودجه با دولت تعارف نداریم؛ چنانچه منابع فرهنگی نادیده گرفته شود یا کم‌اهمیت تلقی گردد، کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان اجازه چنین تغییری را نخواهند داد و بودجه‌ها اصلاح خواهند شد.

وی با تأکید بر لزوم حمایت ویژه از بخش فرهنگ، گفت: در شرایط اقتصادی فعلی، حفظ سرمایه‌های فرهنگی و تقویت فعالیت‌های اجتماعی و هنری باید در دستور کار دولت قرار گیرد، چراکه تضعیف این حوزه می‌تواند آسیب‌های بلندمدتی برای کشور در پی داشته باشد.

