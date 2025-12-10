سیدمحسن موسویزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به مشکلات اقتصادی، تورم و تداوم تحریمها، دولت بهطور قطع بودجه سال آینده را بهصورت انقباضی تدوین خواهد کرد تا کنترل هزینهها و مدیریت منابع تحقق یابد.
وی با اشاره به نقش مجلس در بررسی لایحه بودجه افزود: تصمیمگیری نهایی در خصوص محتوا و ترکیب لایحه بر عهده کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس است و در صورت مشاهده هرگونه جهتگیری ناعادلانه یا اقدام به کاهش اعتبار بخش فرهنگ، مجلس ورود جدی خواهد داشت.
موسویزاده تصریح کرد: در موضوع بودجه با دولت تعارف نداریم؛ چنانچه منابع فرهنگی نادیده گرفته شود یا کماهمیت تلقی گردد، کمیسیونهای تخصصی و نمایندگان اجازه چنین تغییری را نخواهند داد و بودجهها اصلاح خواهند شد.
وی با تأکید بر لزوم حمایت ویژه از بخش فرهنگ، گفت: در شرایط اقتصادی فعلی، حفظ سرمایههای فرهنگی و تقویت فعالیتهای اجتماعی و هنری باید در دستور کار دولت قرار گیرد، چراکه تضعیف این حوزه میتواند آسیبهای بلندمدتی برای کشور در پی داشته باشد.
