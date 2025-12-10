سرهنگ هادی عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر از بارش برف در ارتفاعات محورهای مواصلاتی هراز و کندوان خبر داد و هشدار داد که جادهها در شرایط بارندگی لغزنده بوده و دید افقی کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه با ورود سامانه بارشی به استان، هماکنون شاهد بارش برف در ارتفاعات محورهای هراز و کندوان هستیم، افزود که بارش برف در محور کندوان از سیاهبیشه تا پل زنگوله و در محور هراز از امامزاده هاشم تا منظریه گزارش شده است.
رئیس پلیس راه مازندران گفت: با توجه به بارندگی و لغزنده بودن سطح جادهها، به ویژه در محور گدوک و دیگر محورهای مواصلاتی، از انجام سفرهای غیرضروری و تردد در نقاط کوهستانی خودداری شود.
وی همچنین اعلام کرد: محدودیتهای ترافیکی از ظهر چهارشنبه در راههای استان مازندران آغاز شده و تا صبح شنبه ادامه دارد.
سرهنگ عبادی بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات رانندگی در شرایط جوی نامساعد تاکید کرد و از رانندگان خواست در صورت ضرورت سفر زنجیر چرخ همراه داشته باشند و توصیههای پلیس و دستگاههای امدادی را رعایت کنند.
وی از شهروندان و رانندگان خواست برای کسب اطلاعات بیشتر با شمارههای ۲۱۸۲۴۴۲۰ و ۲۱۸۲۴۴۳۴ پلیس راه استان مازندران با پیش شماره ۱۱۰ تماس بگیرند.
