صابری:بیشترین بارش با ۱۱۵.۹ میلیمتر در سردشت ثبت شد

ارومیه- رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی گفت: در ۷۲ ساعت گذشته بیشترین بارش استان در سردشت با ۱۱۵.۹ میلیمتر ثبت شد.

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سردشت طی ۷۲ ساعت گذشته با ثبت ۱۱۵.۹ میلی‌متر بیشترین بارندگی استان را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: پیرانشهر با ۷۸.۴ میلیمتر و اشنویه با ۵۴.۵ میلیمتر در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

وی میزان بارش ثبت شده در ارومیه مرکز استان را شهر ارومیه ۳۵.۱ و ایستگاه هواشناسی ارومیه را ۲۹.۵ میلیمتر عنوان کرد و افزود: در این مدت ماکو با ۶.۱، پلدشت ۵.۹، خوی ۴.۳ و شوط با ۲.۴ میلی‌متر کمترین بارش را به خود اختصاص داده‌اند.

صابری در خصوص تداوم وضعیت بارش‌ها در استان نیز گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و طبق هشدار نارنجی صادر شده تا اواخر وقت چهارشنبه همچنان بارش متناوب باران در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش، برف همراه با وزش باد در سطح استان ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه شدت بارش‌ها برای نواحی جنوبی و تا حدودی مرکزی استان پیش‌بینی می‌شود، افزود: در طی این مدت و با توجه به شدت بارش‌ها احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها در نواحی مذکور دور از انتظار نخواهد بود.

صابری گفت: همچنین مه‌گرفتگی و کولاک برف سبب کاهش دید و لغزندگی در جاده‌های کوهستانی استان خواهد شد و از فردا پنجشنبه (۲٠ آذر) تا روزهای آغازین هفته آینده بارش‌هایی به شکل پراکنده و خفیف در برخی نقاط محتمل خواهد بود.

