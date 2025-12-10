قادری: تحقق «الگوی سوم زن» نیازمند تلفیق نقش خانوادگی و تربیتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد قادری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک فرا رسیدن سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها) و روز زن با تاکید بر اهمیت نقش زن در جامعه اسلامی، اظهار کرد: زن امروز ما میتواند با الهام از سیره حضرت زهرا (سلاماللهعلیها)، مصداق واقعی الگوی سوم زن در گفتمان اسلام ناب باشد و در خانواده، اجتماع و عرصههای فرهنگی و تربیتی نقشآفرینی کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: الگوی سوم زن، زنی است که در عین پایبندی به مسئولیتهای خانوادگی و تربیتی، حضور فعال و مؤثر در جامعه دارد و تمامی اقدامات او مبتنی بر هویت اسلامی و عقلانیت دینی است. این الگو، نقطه تمایز زن مسلمان ایرانی از مدلهای صرفاً سنتی یا تقلیدی غربی است.
وی تصریح کرد: حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) بهترین مصداق عملی این الگو هستند؛ ایشان هم مدیر خانه و تربیت نسل بودند، هم در مسیر عدالت و دفاع از ولایت نقشآفرینی کردند؛ بنابراین امروز بانوان ما میتوانند با تمسک به سیره ایشان، در آموزش، فرهنگسازی، فعالیتهای اجتماعی و جهادی حضور یابند و بدین طریق به شکلگیری تمدن نوین اسلامی کمک کنند.
حجتالاسلام قادری با اشاره به برنامههای فرهنگی و تربیتی این اداره کل بیان کرد: ما در استان بوشهر تلاش میکنیم با برگزاری دورههای آموزشی، کارگاههای خانواده و تربیت نسلی، و فعالیتهای جهادی و قرآنی، بانوان را برای ایفای نقش تمدنی خود توانمند کنیم. هدف ما این است که زنان بوشهری با شناخت عمیق از هویت دینی و الگوبرداری از حضرت زهرا (سلاماللهعلیها)، بتوانند به عنوان نیروهای اصلی تمدن اسلامی در جامعه ظاهر شوند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر در پایان سخنان خود با بیان اینکه تحقق الگوی سوم زن، نیازمند همت فردی بانوان و حمایت نهادهای فرهنگی است، خاطرنشان کرد: هر بانویی که بتواند میان نقشهای خانوادگی، تربیتی و اجتماعی تعادل ایجاد کند، گامی مؤثر به سوی تمدن نوین اسلامی برداشته است.
