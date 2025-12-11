  1. اقتصاد
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۸:۵۰

خودروهای داخلی میلیاردی شدند؛ کف قیمت خودرو ۷۱۰ میلیون تومان!

بازار خودرو در هفته‌های اخیر روند صعودی دارد؛ خودروهای داخلی میلیاردی شدند و ارزان‌ترین مدل به ۷۱۰ میلیون تومان رسید. کمبود عرضه و نوسان ارز عامل اصلی گرانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های منتشر شده از بازار خودرو، قیمت اغلب خودروهای داخلی در هفته منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۴ نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است. این روند صعودی در برخی مدل‌ها بیش از ۱۰ درصد گزارش شده و نشان‌دهنده تداوم افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو است.

در این هفته، خودروهای پرفروش و پرتقاضا بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) با ۱۰۰ میلیون تومان افزایش، از ۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به ۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسید. همچنین خودروهای اقتصادی‌تر مانند ساینا S و کوییک S به ترتیب با افزایش ۵۰ و ۳۰ میلیون تومانی، به قیمت‌های ۷۳۰ و ۷۱۰ میلیون تومان رسیدند.

از جمله دیگر خودروهایی که بیشترین رشد قیمت را داشته‌اند، می‌توان به اطلس G اشاره کرد که با افزایش ۱۱۵ میلیون تومانی، قیمت آن به ۹۱۰ میلیون تومان رسید. ری را نیز به عنوان گران‌ترین خودرو داخلی در این فهرست، با افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی، به قیمت ۱.۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان ثبت شد.

برخی خودروها افزایش قیمت متوسطی را تجربه کرده‌اند. به عنوان مثال، پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما با ۴۰ میلیون تومان افزایش به ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان و تارا دستی V۱ با ۱۲۰ میلیون تومان رشد به ۱.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسیدند.

چشم‌انداز بازار

‌تحلیل داده‌های هفته جاری نشان می‌دهد که بازار خودرو همچنان روند صعودی دارد. افزایش قیمت‌ها در اغلب خودروهای داخلی، به ویژه مدل‌های پرفروش و جدید، تحت تأثیر کاهش عرضه، نوسانات نرخ ارز و تقاضای مصرف‌کننده بوده و پیش‌بینی می‌شود این روند در هفته‌های آتی نیز ادامه یابد.

بررسی‌ها حاکی است که اصلی‌ترین عامل رشد قیمت‌ها، کمبود عرضه و کاهش واردات خودرو است؛ به طوری که حتی با افزایش نرخ ارز، فشار اصلی بر بازار ناشی از محدودیت عرضه و مدیریت قیمت از سوی برخی عرضه‌کنندگان است. خودروهای داخلی در یک ماه گذشته بیش از ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و هیجانات بازار و اخبار شبکه‌های اجتماعی این روند را تشدید کرده‌اند.

در ادامه قیمت خودروهای پرتیراژ بازار آمده است.

خودرو قیمت (۲۰ آذر ۱۴۰۴) قیمت (۱۳ آذر ۱۴۰۴)
سورن پلاس (XU۷P) ۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰
سورن پلاس (فول) ۱.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰
دنا پلاس -۵ دنده- ۱.۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) ۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ ۱.۰۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما - ارتقایافته- ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰
رانا پلاس ۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰
تارا دستی V۱ ۱.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
تارا, اتوماتیک V۴ ,LX ۱.۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰
ری را ۱.۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰
اطلس G ۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰
اطلس اتوماتیک ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰
ساینا اتوماتیک ۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰
ساینا S ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰
کوییک S ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰
شاهین اتوماتیک G ۱.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
شاهین GL ۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰
سهند دنده‌ای ۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰
سمیه رسولی

    • رادمان IR ۰۹:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      8 0
      پاسخ
      و جوان مظلوم ایرانی که حتی در آرزوی داشتن بی کیفیت ترین خودروهای تولیدی جهان هم می سوزد 🤦😢😢
    • IR ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      6 0
      پاسخ
      نه تنها قیمت خودروهای داخلی بسیار بالاست و در کشورهای همسایه با همین مبلغ می‌توان بنز و بی‌ام‌و خرید . متاسفانه نه استحکام بدنه دارند و نه کاهش مصرف سوخت ، بلکه باعث آلودگی شدید هوا هم می‌شوند . به عبارتی پول هنگفت داده می‌شود برای خرید ارابه‌های مرگ و هیچ چاره‌ای هم وجود ندارد مگر آنکه نحریم‌ها رفع شود .
    • IR ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      5 0
      پاسخ
      سال ۹۹ کاش به جای سهام خودرو ، خودرو می خریدم هم سوار می شدم هم سود می کردم هم در سهام خودرو در زیان نبودم
      • US ۰۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        1 0
        همین اشتباه رو من کردم ..پول یه پژو که صد بود رو سهام خودرو خریدم
    • GB ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      4 0
      پاسخ
      این قیمتها واقعیه ،یا برای جوک نوشتید ،،،،اخه...بخدا لکنت گرفتم از بس خندیدم،،،نکنه اشتباه تایپیه .
    • NP IR ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      4 0
      پاسخ
      اصلا این خودروهای وارداتی حتی در خود چین آمریکا و کشورهای اطراف خودمون مفته این داخل دارند سوء استفاده می کنند . ملت ایران هم به خوبی از قیمت های به روز در جهان منطقه مطلع هستند . فساد در خودرو همین داخله از تعرفه گمرک ها نرخ گذاری های دستوری توسط عده ای جاه طلب سوء استفاده گر مافیای خودرو .
    • IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      4 0
      پاسخ
      در هفته‌های اخیر؟!!!! 50 ساله نه فقط بازار خودرو همه ی بازارها
    • IR ۱۷:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      1 0
      پاسخ
      با گرانی اهسته بنزین این سیر صعودی خودرو به عکس خواهد شد شاید اگر بنزی به لیتزی 30 هزار تومان برسد دیگر گرایش به ولع خرید خودرو کم شود
    • ایرانی IR ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 0
      پاسخ
      فرغون های بی کیفیت داخلی هم میلیاردی شدن ، یعنی سهمیه سوخت 5000 تومن نصیبشون میشه ، کی سود میکنه دولت و کارخانه فرغون سازی داخلی، مردم چیکار کنن برن دست دوم یعنی لگن یکی دیگه رو بخرن و کیف کنن ، خیلی به مردم اهمیت میدین

