خودروهای داخلی میلیاردی شدند؛ کف قیمت خودرو ۷۱۰ میلیون تومان!

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های منتشر شده از بازار خودرو، قیمت اغلب خودروهای داخلی در هفته منتهی به ۲۰ آذر ۱۴۰۴ نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است. این روند صعودی در برخی مدل‌ها بیش از ۱۰ درصد گزارش شده و نشان‌دهنده تداوم افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو است.

در این هفته، خودروهای پرفروش و پرتقاضا بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) با ۱۰۰ میلیون تومان افزایش، از ۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به ۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسید. همچنین خودروهای اقتصادی‌تر مانند ساینا S و کوییک S به ترتیب با افزایش ۵۰ و ۳۰ میلیون تومانی، به قیمت‌های ۷۳۰ و ۷۱۰ میلیون تومان رسیدند.

از جمله دیگر خودروهایی که بیشترین رشد قیمت را داشته‌اند، می‌توان به اطلس G اشاره کرد که با افزایش ۱۱۵ میلیون تومانی، قیمت آن به ۹۱۰ میلیون تومان رسید. ری را نیز به عنوان گران‌ترین خودرو داخلی در این فهرست، با افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی، به قیمت ۱.۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان ثبت شد.

برخی خودروها افزایش قیمت متوسطی را تجربه کرده‌اند. به عنوان مثال، پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما با ۴۰ میلیون تومان افزایش به ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان و تارا دستی V۱ با ۱۲۰ میلیون تومان رشد به ۱.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان رسیدند.

چشم‌انداز بازار

‌تحلیل داده‌های هفته جاری نشان می‌دهد که بازار خودرو همچنان روند صعودی دارد. افزایش قیمت‌ها در اغلب خودروهای داخلی، به ویژه مدل‌های پرفروش و جدید، تحت تأثیر کاهش عرضه، نوسانات نرخ ارز و تقاضای مصرف‌کننده بوده و پیش‌بینی می‌شود این روند در هفته‌های آتی نیز ادامه یابد.

بررسی‌ها حاکی است که اصلی‌ترین عامل رشد قیمت‌ها، کمبود عرضه و کاهش واردات خودرو است؛ به طوری که حتی با افزایش نرخ ارز، فشار اصلی بر بازار ناشی از محدودیت عرضه و مدیریت قیمت از سوی برخی عرضه‌کنندگان است. خودروهای داخلی در یک ماه گذشته بیش از ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و هیجانات بازار و اخبار شبکه‌های اجتماعی این روند را تشدید کرده‌اند.

در ادامه قیمت خودروهای پرتیراژ بازار آمده است.