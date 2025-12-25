به گزارش خبرنگار مهر، بررسی قیمت خودروهای داخلی نشان می‌دهد که طی یک ماه اخیر -از ۴ آذر تا ۴ دی ۱۴۰۴- بازار خودرو با روند صعودی قابل توجهی روبه‌رو بوده است. این افزایش قیمت در برخی مدل‌ها تا ۳۳۰ میلیون تومان نیز ثبت شده است.

براساس داده‌های منتشر شده، خودروی سورن پلاس (XU7P) از ۸۸۰ میلیون تومان در ۴ آذر به یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان در ۴ دی رسیده است، یعنی رشد ۱۴۰ میلیون تومانی را تجربه کرده است. در همین بازه، سورن پلاس فول با جهش ۲۷۵ میلیون تومانی، از ۱.۰۴۵ میلیارد تومان به ۱.۳۲۰ میلیارد تومان رسید.

دنا پلاس نیز روند صعودی مشابهی داشت. مدل ۵ دنده این خودرو از ۱.۱۲۰ میلیارد تومان به ۱.۳۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت و دنا پلاس توربو اتوماتیک آپشنال با رشد ۲۵۵ میلیون تومانی به ۱.۶۳۰ میلیارد تومان رسید.

در بخش پژوها، پژو ۲۰۷ موتور TU3 از ۹۲۰ میلیون به ۱.۱۰۰ میلیارد تومان رسید و مدل‌های پیشرفته‌تر پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما و اتوماتیک افزایش‌های ۴۳۰ و ۲۰۵ میلیون تومانی را ثبت کردند. همچنین رانا پلاس از ۹۲۰ میلیون تومان به ۱.۱۰۰ میلیارد تومان رسید.

از میان خودروهای تازه وارد و محبوب بازار، تارا دستی V1 و تارا اتوماتیک V4 LX به ترتیب رشد ۲۳۵ و ۲۵۵ میلیون تومانی داشتند. همچنین ری را با افزایش ۳۳۰ میلیون تومانی رکورد بیشترین رشد قیمت را در این بازه زمانی ثبت کرد و به ۲.۱۸۰ میلیارد تومان رسید.

خودروهای اقتصادی و کوچک‌تر نیز از این روند مستثنی نبودند؛ ساینا اتوماتیک و ساینا S به ترتیب ۶۵ و ۱۲۵ میلیون تومان گران شدند و کوییک S افزایش ۱۱۵ میلیون تومانی داشت.

در میان خودروهای شاهین و سهند نیز جهش قیمتی مشهود بود؛ شاهین اتوماتیک G به ۱.۴۸۰ میلیارد تومان رسید و شاهین GL از ۱.۰۱۵ میلیارد تومان به ۱.۲۸۵ میلیارد تومان صعود کرد. سهند دنده‌ای نیز با ۱۵۰ میلیون تومان رشد به ۸۹۵ میلیون تومان رسید.

کارشناسان بازار خودرو دلیل این افزایش‌ها را ترکیبی از نوسانات نرخ ارز، کمبود عرضه و بلاتکلیفی فروشنده و خریدار در بازار خودروهای داخلی می‌دانند و هشدار داده‌اند که این روند می‌تواند در ماه‌های آینده نیز ادامه یابد، مگر آنکه سیاست‌های تنظیم بازار و عرضه خودرو بهبود یابد.

در ادامه قیمت خودروهای پرتیراژ بازار آمده است.