رشد ۲۰ تا ۱۲۵ میلیون تومانی قیمت خودرو در کمتر از دو هفته

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آخرین قیمتها در بازار خودروهای داخلی نشان میدهد که در فاصله حدود دو هفته، قیمت بسیاری از خودروها با افزایش چشمگیری مواجه شده است. این تغییرات در حالی رخ داده که طی همین مدت نرخ دلار نیز روند صعودی داشته و فشار بر بازار خودرو را تشدید کرده است.
بر اساس اطلاعات بهدست آمده، سورن پلاس (XU۷P) با افزایش ۴۰ میلیون تومانی از ۸۸۰ میلیون تومان در ۳۰ آبان به ۹۲۰ میلیون تومان در ۱۳ آذر رسید. همچنین نسخه فول سورن پلاس رشد قیمتی بیش از ۱۲۵ میلیون تومان را تجربه کرده و به ۱.۱۷۰ میلیارد تومان رسید.
در بخش خودروهای دنا، دنا پلاس ۵ دنده با افزایش ۵۰ میلیون تومانی به ۱.۱۷۰ میلیارد تومان و دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) با رشد ۷۵ میلیون تومانی به ۱.۴۵۰ میلیارد تومان رسیدند.
خودروهای پژو نیز افزایش قیمت قابل توجهی داشتهاند. پژو ۲۰۷ موتور TU۳ از ۹۲۰ میلیون تومان به ۹۶۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما با افزایش ۴۰ میلیون تومانی به ۱.۱۶۰ میلیارد تومان رسید. در همین حال، پژو ۲۰۷ اتوماتیک با رشد ۷۵ میلیون تومانی به ۱.۳۷۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
در میان خودروهای جدیدتر، ری را با رشد ۲۰ میلیون تومانی به ۱.۸۷۰ میلیارد تومان رسید و شاهین اتوماتیک G نیز با ۳۵ میلیون تومان افزایش به ۱.۳۰۰ میلیارد تومان رسید. سایر خودروهای اقتصادی مانند ساینا اتوماتیک و ساینا S نیز به ترتیب ۸۶۰ و ۶۸۰ میلیون تومان قیمتگذاری شدند.
به طور کلی، این دادهها نشان میدهد که با وجود ثبات نسبی بازار در ماههای اخیر، روند صعودی دلار تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت خودروهای داخلی داشته و برخی مدلها رکوردشکنی قیمتی را تجربه کردهاند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که ادامه روند افزایشی دلار میتواند باعث افزایش بیشتر قیمت خودروهای داخلی در ماههای پیش رو شود.
در ادامه قیمت خودروهای پرتیراژ بازار آمده است.
|خودرو
|قیمت (۱۳ آذر ۱۴۰۴)
|قیمت (۳۰ آبان ۱۴۰۴)
|سورن پلاس (XU۷P)
|۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰
|۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰
|سورن پلاس (فول)
|۱.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰
|۱.۰۴۵.۰۰۰.۰۰۰
|دنا پلاس -۵ دنده-
|۱.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰
|۱.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
|دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال)
|۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰
|۱.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰
|پژو ۲۰۷ موتور TU۳
|۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰
|۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰
|پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما - ارتقایافته-
|۱.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
|۱.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
|پژو ۲۰۷ اتوماتیک
|۱.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰
|۱.۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰
|رانا پلاس
|۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰
|۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰
|تارا دستی V۱
|۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
|۱.۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰
|تارا, اتوماتیک V۴ ,LX
|۱.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰
|۱.۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰
|ری را
|۱.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰
|۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰
|اطلس G
|۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰
|۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰
|اطلس اتوماتیک
|۱.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰
|۱.۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰
|ساینا اتوماتیک
|۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰
|۸۴۵.۰۰۰.۰۰۰
|ساینا S
|۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰
|۶۶۵.۰۰۰.۰۰۰
|کوییک S
|۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰
|۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰
|شاهین اتوماتیک G
|۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
|۱.۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰
|شاهین GL
|۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰
|۱.۰۱۵.۰۰۰.۰۰۰
|سهند دندهای
|۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰
|۷۴۵.۰۰۰.۰۰۰
نظر شما