رشد ۲۰ تا ۱۲۵ میلیون تومانی قیمت خودرو در کمتر از دو هفته

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آخرین قیمت‌ها در بازار خودروهای داخلی نشان می‌دهد که در فاصله حدود دو هفته، قیمت بسیاری از خودروها با افزایش چشمگیری مواجه شده است. این تغییرات در حالی رخ داده که طی همین مدت نرخ دلار نیز روند صعودی داشته و فشار بر بازار خودرو را تشدید کرده است.

بر اساس اطلاعات به‌دست آمده، سورن پلاس (XU۷P) با افزایش ۴۰ میلیون تومانی از ۸۸۰ میلیون تومان در ۳۰ آبان به ۹۲۰ میلیون تومان در ۱۳ آذر رسید. همچنین نسخه فول سورن پلاس رشد قیمتی بیش از ۱۲۵ میلیون تومان را تجربه کرده و به ۱.۱۷۰ میلیارد تومان رسید.

در بخش خودروهای دنا، دنا پلاس ۵ دنده با افزایش ۵۰ میلیون تومانی به ۱.۱۷۰ میلیارد تومان و دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) با رشد ۷۵ میلیون تومانی به ۱.۴۵۰ میلیارد تومان رسیدند.

خودروهای پژو نیز افزایش قیمت قابل توجهی داشته‌اند. پژو ۲۰۷ موتور TU۳ از ۹۲۰ میلیون تومان به ۹۶۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما با افزایش ۴۰ میلیون تومانی به ۱.۱۶۰ میلیارد تومان رسید. در همین حال، پژو ۲۰۷ اتوماتیک با رشد ۷۵ میلیون تومانی به ۱.۳۷۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

در میان خودروهای جدیدتر، ری را با رشد ۲۰ میلیون تومانی به ۱.۸۷۰ میلیارد تومان رسید و شاهین اتوماتیک G نیز با ۳۵ میلیون تومان افزایش به ۱.۳۰۰ میلیارد تومان رسید. سایر خودروهای اقتصادی مانند ساینا اتوماتیک و ساینا S نیز به ترتیب ۸۶۰ و ۶۸۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شدند.

به طور کلی، این داده‌ها نشان می‌دهد که با وجود ثبات نسبی بازار در ماه‌های اخیر، روند صعودی دلار تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت خودروهای داخلی داشته و برخی مدل‌ها رکوردشکنی قیمتی را تجربه کرده‌اند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که ادامه روند افزایشی دلار می‌تواند باعث افزایش بیشتر قیمت خودروهای داخلی در ماه‌های پیش رو شود.

در ادامه قیمت خودروهای پرتیراژ بازار آمده است.