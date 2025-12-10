به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی شبکه، شبکه تماشا در راستای بهروزرسانی آرشیو تلویزیونی و ارتقای کیفیت آثار نمایشی، مجموعه سوریِ «مدیرکل» با نام اصلی «خاطرات مدیرکل» و عنوان عربی «یومیات مدیر عام» را پس از انجام فرآیند بازسازی و ریمستر، برای پخش در جدول پخش خود قرار داده است.
با توجه به پخش HD تماشا، فرآیند ترمیم، آمادهسازی و آرشیو آثار با بالاترین کیفیت موجود، یعنی 4K صورت میگیرد.
مجموعه تلویزیونی کمدی «مدیرکل» به کارگردانی هشام شربتجی محصول سال ۱۹۹۵ کشور سوریه است. نگارش فیلمنامه این مجموعه بر عهده زیاد الریس بوده و خالد دهنی تدوین آن را انجام داده است.
این مجموعه در سال ۱۳۷۵ به همت امور دوبلاژ شبکه ۲ در ۲۶ قسمت برای دوبله و صداگذاری به مدیریت دوبلاژ محمود قنبری سپرده شد.
