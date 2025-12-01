به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه تماشا، «خانواده جدید» داستان یون هی و تری، زوج جوانی است که زندگی شاد و آرامی دارند. یون هی تهیه‌کننده تلویزیون و تری پزشک است. تری پسر بچه‌ای بی‌سرپرست بوده که توسط یک خانواده به فرزندی قبول شده و پس از اتمام تحصیلات خود در خارج از کشور، به کره بازگشته تا خانواده‌اش را پیدا کند.

این زوج به خانه‌ای جدید نقل مکان می‌کنند و مشکلاتی در رابطه با صاحب‌خانه خود دارند که باعث می‌شود تا زندگی آرام آنها تحت تأثیر قرار گیرد و تحولی بزرگ در مسیر زندگی‌شان رخ دهد.

مجموعه تلویزیونی «خانواده جدید» با بازی بازیگران معروفی چون کیم نام جو، یو جون سانگ و یون یو جونگ و به کارگردانی کیم هیونگ سوک ساخته شده است.

این مجموعه هر شب ساعت ۱۹ پخش می‌شود و بازپخش آن نیز در ساعات ۱۴، ۷ و ۲۴ خواهد بود.