۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۸

«خانواده جدید» کره‌ای به شبکه تماشا آمد

«خانواده جدید» کره‌ای به شبکه تماشا آمد

مجموعه تلویزیونی «خانواده جدید» از امروز ۱۰ آذر جایگزین مجموعه «شاهزاده جامیونگ» می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه تماشا، «خانواده جدید» داستان یون هی و تری، زوج جوانی است که زندگی شاد و آرامی دارند. یون هی تهیه‌کننده تلویزیون و تری پزشک است. تری پسر بچه‌ای بی‌سرپرست بوده که توسط یک خانواده به فرزندی قبول شده و پس از اتمام تحصیلات خود در خارج از کشور، به کره بازگشته تا خانواده‌اش را پیدا کند.

این زوج به خانه‌ای جدید نقل مکان می‌کنند و مشکلاتی در رابطه با صاحب‌خانه خود دارند که باعث می‌شود تا زندگی آرام آنها تحت تأثیر قرار گیرد و تحولی بزرگ در مسیر زندگی‌شان رخ دهد.

مجموعه تلویزیونی «خانواده جدید» با بازی بازیگران معروفی چون کیم نام جو، یو جون سانگ و یون یو جونگ و به کارگردانی کیم هیونگ سوک ساخته شده است.

این مجموعه هر شب ساعت ۱۹ پخش می‌شود و بازپخش آن نیز در ساعات ۱۴، ۷ و ۲۴ خواهد بود.

کد خبر 6674764
عطیه موذن

