عملیات احداث سالن چندمنظوره دبستان شاهد در بیرجند آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی ظهر چهارشنبه عملیات اجرایی احداث سالن چندمنظوره در دبستان شاهد در بیرجند با حضور مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی آغاز شد که این پروژه به همت خیران و با مشارکت انجمن اولیا و مربیان مدرسه در زمینی به مساحت ۲۰۰ مترمربع اجرا میشود.
مهدی مرتضوی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در این مراسم نهضت توسعه عدالت در فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی با همکاری مردم، یکی از مهمترین طرحهایی است که برای رفع کمبود فضاهای آموزشی و تحقق عدالت در آموزش در کشور اجرا شده است.
وی افزود: این طرح که با تشخیص صحیح رئیسجمهور، طراحی و اجرا شده، امروز به گفتمانی غالب در استان خراسان جنوبی تبدیل شده است و مردم در اقصی نقاط استان برای پیشبرد پروژههای آموزشی پای کار آمدهاند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی تأکید کرد: ایجاد فضاهای چندمنظوره در مدارس نقش مهمی در توسعه فعالیتهای فرهنگی، تربیتی و ورزشی دانشآموزان دارد و اجرای این پروژهها با مشارکت مردمی مسیر نوسازی و توسعه مدارس استان را سرعت میبخشد.
به گفته وی، این فضا با هدف ارتقای مهارتهای شناختی، تقویت تواناییهای یادگیری و ایجاد محیطی شاد و پرنشاط برای دانشآموزان راهاندازی شده است.
مرتضوی با تأکید بر اهمیت توجه به نیازهای آموزشی دانشآموزان، بهویژه دانشآموزان با اختلالات یادگیری، اظهار کرد: اجرای این طرح میتواند بهعنوان الگویی موفق برای سایر مدارس مورد استفاده قرار گیرد و نقش مهمی در بهبود عملکرد تحصیلی و رشد اجتماعی دانشآموزان ایفا کند.
وی افزود: ایجاد چنین فضاهایی گامی مؤثر در مسیر تحول آموزشی و افزایش کیفیت یادگیری است و آموزش و پرورش استان از توسعه طرحهای نوآورانه در مدارس حمایت میکند.
