خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: در حالی که جهان اسلام با چالش‌های متعددی روبرو است، تصمیم اخیر دولت آمریکا برای تروریستی خواندن گروه اخوان‌المسلمین بار دیگر چهره واقعی امپریالیسم آمریکایی را آشکار کرد. این تصمیم که در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ اعلام شد، نه تنها یک اقدام محدود نیست، بلکه بخشی از کمپینی گسترده برای سرکوب صدای مسلمانان و تحکیم حمایت از رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود. دولت آمریکا با این اقدام به دنبال خوش‌خدمتی به لابی‌های صهیونیستی همچون آیپک است و همزمان حقوق مدنی میلیون‌ها مسلمان آمریکایی را نادیده می‌گیرد. این طبقه‌بندی بر پایه ادعاهای بی‌اساس مبنی بر حمایت اخوان از حماس صورت گرفته و نشان‌دهنده ادامه سیاست‌های نژادپرستانه‌ای است که از دوران ترامپ تشدید شده و هدف آن تضعیف جنبش‌های اسلامی آزادی‌خواه در سراسر جهان است.

زمینه‌های سیاسی تصمیم دولت آمریکا

تصمیم دولت آمریکا برای تروریستی اعلام کردن اخوان‌المسلمین ریشه در فشارهای داخلی و خارجی دارد که مستقیماً با منافع رژیم صهیونیستی پیوند خورده است. در این فرمان ادعا شده که اخوان از گروه‌هایی مانند حماس حمایت می‌کند، گروهی که آمریکا آن را تروریستی می‌داند، اما در واقعیت، حماس نماد مقاومت فلسطینیان در برابر اشغالگری است. این ادعاها بدون ارائه مدارک معتبر مطرح شده و بخشی از پروپاگاندای صهیونیستی برای توجیه جنایات اسرائیل در غزه و کرانه باختری است. واقعیت این است که این تصمیم محلی نیست و هدف آن ایجاد فضای ترس و فشار بر مسلمانان در آمریکا است و این سیاست در امتداد ممنوعیت ورود مسلمانان در دوران ترامپ و عمق اسلام‌ستیزی در سیستم سیاسی آمریکا قرار دارد که همواره در خدمت منافع اسرائیل عمل کرده است.

تأثیرات فوری بر مسلمانان آمریکا؛ سرکوب حقوق مدنی و آزادی بیان

طبقه‌بندی اخوان به عنوان سازمان تروریستی، پیامدهای گسترده‌ای برای جامعه مسلمانان آمریکا دارد و مستقیماً حقوق اساسی آنان را نقض می‌کند. بر اساس این تصمیم، این سازمان نمی‌تواند در آمریکا زمین بخرد یا بفروشد و دادستان‌ها می‌توانند علیه آن اقامه دعوا کرده و جریمه‌های سنگین اعمال کنند. این اقدام بدون تعریف دقیق از مفهوم «ارتباط» با اخوان، می‌تواند هر مسلمان یا سازمان اسلامی را هدف قرار دهد و فضای اتهام‌زنی و سرکوب را گسترش دهد. در آمریکا جایی که سابقه سرکوب اعتراضات دانشجویی ضدصهیونیستی وجود دارد، این تصمیم می‌تواند بهانه‌ای برای حمله بیشتر به آزادی بیان شود. سیاست‌هایی از این دست، نه تنها مسلمانان را منزوی می‌کند، بلکه دموکراسی ادعایی آمریکایی را هم زیر سؤال می‌برد و نشان می‌دهد واشنگتن تا چه حد در خدمت منافع خارجی عمل می‌کند.

گسترش کمپین ضد اخوانی؛ از آمریکا به سطح بین‌المللی

تصمیم دولت آمریکا تنها آغاز یک کمپین گسترده‌تر است که هدف آن تروریستی خواندن شاخه‌های اخوان در سطح فدرال و حتی در کشورهای خارجی است. در اوت ۲۰۲۵، مارکو روبیو وزیر خارجه اعلام کرد که دولت در حال بررسی تروریستی خواندن اخوان است، هرچند موانع قانونی وجود دارد. در نوامبر ۲۰۲۵، دولت ترامپ با صدور یک فرمان اجرایی، شاخه‌های اخوان در لبنان، مصر و اردن را نیز هدف قرار داد و مدعی شد که این گروه‌ها امنیت آمریکا را تهدید می‌کنند.

این اقدام بخشی از سیاست «فشار حداکثری» علیه اسلام سیاسی است و مستقیماً با تحولات جنگ غزه مرتبط است. در سطح بین‌المللی، این تصمیم به کشورهایی مانند عربستان و امارات کمک می‌کند تا سرکوب اخوان را توجیه کنند، کشورهایی که از سال ۲۰۱۴ اخوان را تروریستی خوانده‌اند. در اروپا نیز، جایی که اخوان از دهه ۱۹۶۰ حضور دارد، این تصمیم می‌تواند بهانه‌ای برای تشدید نظارت بر سازمان‌های اسلامی شود و دولت‌های اروپایی ممکن است از آن برای محدود کردن فعالیت‌های اخوان استفاده کنند.

نقش رژیم صهیونیستی

پشت این تصمیم، نقش برجسته رژیم صهیونیستی و لابی آیپک دیده می‌شود که همواره سیاست‌های آمریکا را در خدمت منافع اشغالگران هدایت کرده‌اند. دولت آمریکا با این اقدام به دنبال خوش‌خدمتی به این لابی است، لابی‌ای که میلیون‌ها دلار برای سیاستمداران آمریکایی هزینه می‌کند تا صدای فلسطینیان را خاموش کند.

ادعای حمایت اخوان از حماس، بهانه‌ای است برای توجیه جنایات اسرائیل در غزه، جایی که بیش از دو سال جنگ منجر به کشتار هزاران غیرنظامی شده است. آیپک با فشار بر کنگره تلاش کرده تا اخوان را به عنوان تهدیدی جهانی جلوه دهد و دولت آمریکا را به این سیاست سوق دهد. این تصمیم نه بر اساس امنیت ملی آمریکا بلکه برای تقویت رژیم صهیونیستی اتخاذ شده و نشان‌دهنده عمق نفوذ صهیونیسم در واشنگتن است که حقوق مسلمانان را فدای منافع اسرائیل می‌کند.

پیامدهای منطقه‌ای

طبقه‌بندی اخوان، تأثیرات عمیقی بر منطقه دارد و هدف آن تضعیف اسلام سیاسی و تسهیل عادی‌سازی روابط عربی-اسرائیلی است. با تروریستی خواندن شاخه‌های اخوان در مصر، اردن و لبنان، دولت آمریکا قصد دارد حمایت از حماس و دیگر جنبش‌های اسلامی را قطع کند، بخشی از سیاستی که با توافق‌های ابراهیم مرتبط است و طراحی شده تا اسلام سیاسی را مهار کند. در یمن، شاخه‌های اخوان تحت فشار قرار گرفته و رسانه‌های آن‌ها تعطیل شده‌اند.

در سودان، دولت ممکن است روابطش با اخوان را محدود کند تا از تحریم‌های آمریکا در امان بماند. این سیاست همچنین پاکستان و کشورهای حامی اخوان را با چالش مواجه می‌کند و ممکن است آن‌ها را به کاهش حمایت از جنبش‌ها مجبور کند. عربستان و امارات که مخالف اخوان هستند، از این تصمیم استقبال کرده و آن را فرصتی برای سرکوب بیشتر می‌دانند. این سیاست بخشی از نقشه آمریکا برای بازسازی خاورمیانه بدون اسلام سیاسی و تضعیف جریان‌های آزادی‌خواه است تا اسرائیل بدون چالش باقی بماند.

آینده اخوان‌المسلمین؛ مقاومت در برابر فشارهای امپریالیستی

با وجود این فشارها، اخوان‌المسلمین که سابقه بیش از یک قرن مبارزه دارد، قادر به سازگاری است و این تحریم‌ها نمی‌توانند آن را نابود کنند. ساختار غیرمتمرکز این جنبش با شاخه‌های مستقل در کشورهای مختلف اجازه می‌دهد فعالیت‌ها ادامه یابد حتی اگر برخی شاخه‌ها ممنوع شوند.

در اروپا، اخوان از طریق انجمن‌های فرهنگی و آموزشی فعالیت می‌کند و در خاورمیانه شاخه‌هایی مانند النهضه در تونس یا عدالت و توسعه در مراکش مستقل عمل می‌کنند. این تصمیم ممکن است اخوان را به سمت فعالیت‌های زیرزمینی سوق دهد، اما همزمان حمایت مردمی از آن افزایش می‌یابد. فشارهای آمریکا و متحدانش نمی‌تواند این جنبش را حذف کند؛ تاریخ نشان داده است که چنین اقدامات سرکوبگرانه، مقاومت را تقویت می‌کند. اخوان که از دهه ۱۹۳۰ در کشورهای عربی گسترش یافته، اکنون به جنبشی جهانی تبدیل شده و قادر است از این بحران عبور کند.

تصمیم دولت آمریکا برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین نمادی از سیاست‌های ضداسلامی این کشور است که همواره در خدمت منافع رژیم صهیونیستی بوده و حقوق مسلمانان را نقض کرده است. این اقدام که بخشی از کمپین ترامپ برای تضعیف اسلام سیاسی محسوب می‌شود، نه تنها قادر به نابودی اخوان نیست بلکه نفرت از امپریالیسم آمریکایی را در جهان اسلام افزایش می‌دهد.