به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "رجب طیب اردوغان" با اعلام این موضوع گفت: اگر رهبران ارشد اخوان المسلیمن قصد حضور در ترکیه را داشته باشند ما از آنها استقبال می کنیم.

رئیس جمهور ترکیه این اظهارات را شب گذشته و پس از بازگشت از قطر در جمع خبرنگاران ایراد کرد.

در روزهای گذشته خبرهایی در مورد اخراج رهبران اخوان المسلمین از قطر بواسطه فشار برخی از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس منتشر شده بود. قطر و ترکیه تنها کشورهای حاضر در خارومیانه هستند که رهبران اخوان المسلمین به راحتی می توانند در آنها اقامت کنند.

اردوغان در حالی از استقبال ترکیه از رهبران اخوان خبر می دهد که روز گذشته نیز روزنامه الشرق الاوسط گزارشی را در این رابطه منتشر کرده بود.

بدون شک این اظهارات اردوغان موجب پدید آمدن تنش های جدیدی میان ترکیه با عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر خواهد شد. این کشورها اخوان المسلمین را به عنوان تهدیدی بزرگ علیه حاکمیت خود قلمداد می کنند. در این میان مصر اخوان را یک گروه تروریستی خوانده اما رهبران آن معتقدند که اخوان المسلمین یک گروه صلح طلب است.