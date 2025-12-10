به گزارش خبرگزاری مهر، امروز در جشنواره حضرت ابوالفضل (ع)، برگزیدگان امداد و نجات کشور مورد تقدیر قرار گرفتند. بابک محمودی، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در این مراسم با اشاره به تلاش‌های امدادگران و نجاتگران کشور گفت: زحماتی که شما عزیزان در طول سال در شرایط مختلف و سخت انجام می‌دهید، هرچند به طور کامل قابل قدردانی نیست، اما حداقل فرصتی است که یادی از همه عزیزان ما در سراسر کشور شود، به ویژه از کارهای برجسته‌ای که صورت گرفته است.

وی به حضور فعال امدادگران در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و افزود: در این جنگ، نیروهای عملیاتی و میدانی بدون توجه به خطرات جدی و تهدیدات مداوم، عاشقانه و صادقانه ورود پیدا کردند.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با بیان اینکه تهران خط مقدم جنگ ۱۲ روزه بود، گفت: من از نزدیک شاهد تلاش‌های بی‌وقفه همه عزیزان از تمام استان‌های کشور بودند. نیروهای عملیاتی هلال احمر استان تهران و شهرستان‌ها به صورت شبانه‌روزی عملیات‌های گسترده را مدیریت و پشتیبانی می‌کردند. برخی عملیات‌ها ۶ تا ۷ روز و حتی عملیات جستجوی پیکر شهدا تا بعد از جنگ نیز ادامه داشت.

محمودی درباره فعالیت‌های امدادی در جاده‌های کشور گفت: حتی در شرایط سخت جوی، امدادگران ما با خلوص نیت و ایمان وارد عملیات می‌شوند. به عنوان مثال، شب گذشته در محورهای استان زنجان، بیش از ۶۵۰ نفر توسط نیروهای هلال احمر رهاسازی و اسکان اضطراری شدند.

محمودی با اشاره به ارزش لباس هلال‌احمر برای مردم گفت: این لباس مایه امنیت و اعتماد شده و این اعتماد حاصل عنایت خداوند و تلاش‌های شما عزیزان است.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر همچنین به حمایت‌های دکتر کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر، اشاره کرد و گفت: با پشتیبانی‌های ایشان، توان عملیاتی ما نسبت به سال گذشته زمین تا آسمان تغییر کرده است. قریب به هزار دستگاه خودروی تاکتیکی و هزار خودروی سواری به کل کشور تزریق شد و ۱۵۰۰ دستگاه خودروی تاکتیکی دیگر نیز در برنامه امسال قرار دارد.

وی در ادامه خبر از خرید سه فروند بالگرد تخصصی مجهز به پرواز شب داد و تأکید کرد: این تجهیزات نقش مهمی در افزایش سرعت و کیفیت عملیات‌ها خواهد داشت.

محمودی در خاتمه تأکید کرد: تمام این اقدامات برای دیده شدن نیست، بلکه برای خدمت به مردم کشور مقدس ماست. این تلاش‌ها ادامه‌دهنده راه حضرت امام و ارزش‌های انسانی و امدادی جمعیت هلال‌احمر است که امروز ما را به جایگاه یکی از پنج کشور بزرگ در حوزه صلیب سرخ و هلال‌احمر در جهان رسانده است.