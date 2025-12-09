  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۰

هشدار هلال‌احمر نسبت به تشدید بارش‌ها در تهران

هشدار هلال‌احمر نسبت به تشدید بارش‌ها در تهران

رئیس روابط‌عمومی سازمان امدادونجات گفت: با توجه به اعلام اداره‌کل هواشناسی استان تهران، وضعیت جوی پایتخت طی روز چهارشنبه با افزایش ناپایداری‌ها همراه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین خان رئیس روابط‌عمومی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گفت: بر اساس گزارش هواشناسی، طی روز چهارشنبه در برخی ساعات، بارش متوسط تا نسبتاً شدید باران، رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی شده که می‌تواند منجر به بالا آمدن سطح آب، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها و نیز اختلال در تردد به‌ویژه در مسیرهای کوهستانی شود.

وی افزود: به دنبال این هشدار جوی، تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر در استان تهران در وضعیت آماده‌باش قرار گرفته‌اند و هماهنگی‌های لازم برای پوشش حوادث احتمالی انجام شده است.

حسین خان بیان داشت: این سازمان از شهروندان تهرانی درخواست می‌کند ضمن رعایت توصیه‌های ایمنی، از تردد غیرضروری در حاشیه رودخانه‌ها و مناطق پرخطر خودداری کرده و در صورت بروز هرگونه حادثه، موضوع را از طریق شماره اضطراری ۱۱۲ ندای امداد و نجات هلال‌احمر اطلاع دهند.

کد خبر 6683625

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها