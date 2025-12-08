به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی در تشریح این خبر گفت: در محور تهم–چورزق استان زنجان ۳۵ خودرو در برف و کولاک گرفتار شدند که نیروهای هلال‌احمر تا ساعت ۱۶:۱۶ امروز ۱۷ آذر ۱۴۰۴، به ۹۷ حادثه‌دیده امدادرسانی و ۳۵ دستگاه خودرو را رهاسازی کرده‌اند.

وی افزود: ۲ تیم عملیاتی و ۲ دستگاه آمبولانس در این عملیات مشارکت داشته‌اند و با توجه به تداوم کولاک، تردد در محورهای استان همچنان با کندی صورت می‌گیرد.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر همچنین درباره وضعیت استان کردستان اظهار کرد: در شهرستان مریوان و محله سردوشی‌ها سیل و آب‌گرفتگی موجب آسیب به ۵ واحد مسکونی شده است.

به گفته او، تاکنون به ۲۰ نفر حادثه‌دیده امدادرسانی و عملیات تخلیه آب ۵ منزل انجام شده است. یک تیم عملیاتی با یک دستگاه خودروی کمک‌دار در محل حضور دارد و ارزیابی‌های تکمیلی ادامه دارد.

کبادی تأکید کرد: تمام تیم‌های عملیاتی امدادونجات جمعیت هلال‌احمر در استان‌های زنجان و کردستان و همچنین استان‌های درگیر این مخاطره جوی در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت تشدید شرایط جوی، عملیات‌های امدادی بدون وقفه ادامه یابد.