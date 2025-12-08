  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۱

وقوع سیل و کولاک در زنجان و کردستان / آماده‌باش کامل نیروهای هلال‌احمر

وقوع سیل و کولاک در زنجان و کردستان / آماده‌باش کامل نیروهای هلال‌احمر

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر اعلام کرد: بر اثر بارش‌های رگباری و کولاک شدید در استان‌های زنجان و کردستان، سیل، آب‌گرفتگی و گرفتار شدن خودروها در برف گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی در تشریح این خبر گفت: در محور تهم–چورزق استان زنجان ۳۵ خودرو در برف و کولاک گرفتار شدند که نیروهای هلال‌احمر تا ساعت ۱۶:۱۶ امروز ۱۷ آذر ۱۴۰۴، به ۹۷ حادثه‌دیده امدادرسانی و ۳۵ دستگاه خودرو را رهاسازی کرده‌اند.

وی افزود: ۲ تیم عملیاتی و ۲ دستگاه آمبولانس در این عملیات مشارکت داشته‌اند و با توجه به تداوم کولاک، تردد در محورهای استان همچنان با کندی صورت می‌گیرد.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر همچنین درباره وضعیت استان کردستان اظهار کرد: در شهرستان مریوان و محله سردوشی‌ها سیل و آب‌گرفتگی موجب آسیب به ۵ واحد مسکونی شده است.

به گفته او، تاکنون به ۲۰ نفر حادثه‌دیده امدادرسانی و عملیات تخلیه آب ۵ منزل انجام شده است. یک تیم عملیاتی با یک دستگاه خودروی کمک‌دار در محل حضور دارد و ارزیابی‌های تکمیلی ادامه دارد.

کبادی تأکید کرد: تمام تیم‌های عملیاتی امدادونجات جمعیت هلال‌احمر در استان‌های زنجان و کردستان و همچنین استان‌های درگیر این مخاطره جوی در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت تشدید شرایط جوی، عملیات‌های امدادی بدون وقفه ادامه یابد.

کد خبر 6682555

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها