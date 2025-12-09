به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر در مراسم تجلیل از نیکوکاران و خیرین این جمعیت و آئین اختتامیه رویداد ملی رسانهای «هما»، تأکید کرد: در هلالاحمر برای توسعه آموزشهای نوین و استاندارد، گامهای اساسی برداشتهایم.
کولیوند، در این مراسم با اشاره به جایگاه والای داوطلبان و خیرین در پیشبرد مأموریتهای انساندوستانه این نهاد، گفت: داوطلب، معنای ناب انسانیت است؛ انسانهایی که بدون هیچگونه چشمداشت و انتظاری، برای نجات جان دیگران و خدمت به مردم تلاش میکنند. شما الگوهای واقعی نوعدوستی و ایثار هستید.
وی افزود: یکی از اصول هفتگانه ما انسانیت و بشردوستی است. این اصول در وجود تکتک شما بزرگواران نهفته است. داوطلبان ما توانستند اعتماد مردم عزیزمان را جلب کنند و امروز جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، هم در میان مردم کشور و هم در سطح جهانی، به اعتبار و سرمایه اجتماعی ارزشمندی دست یافته است. این دستاورد، نتیجه حضور مؤمنانه و خدمتگزار داوطلبان و لطف خداوند متعال بوده که ما را به این جایگاه رسانده است.
رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به رشادتهای داوطلبان در بحرانها گفت: فداکاری و رشادت داوطلبان ما در همه صحنهها قابل ستایش است. از زلزله و سیل گرفته تا طوفان، آتشسوزی و حوادث مختلف؛ در هر نقطهای که بحرانی رخ داده، نخستین کسانی که به دل حادثه زدهاند، شما جوانان عزیز و بزرگانی بودهاید که در کنار ما ایستادهاید. هیچوقت نگفتید که این کار وظیفه ما نیست. کولیوند در ادامه با یادآوری روزهای سخت تهاجم اخیر و حضور داوطلبان، تأکید کرد: در ایام اقتدار، فراموش نمیکنیم جوانان عزیزی را که با فداکاری به دل آتش زدند و جان خود را برای کمک به دیگران به خطر انداختند. یاد رشادتها و ایثار آن عزیزان و شهیدان امدادگر که با لباس خدمترسانی به شهادت رسیدند، را گرامی میداریم.
وی ضمن اشاره به نقش داوطلبان در تابآوری اجتماعی گفت: داوطلبان هلالاحمر نقشآفرینی برجستهای در تابآوری اجتماعی دارند. آنها آموزگاران امید هستند؛ با ایمان به خداوند، امید را به مردم هدیه میدهند. این همان چیزی است که در بیانات مقام معظم رهبری همواره بر آن تأکید شده؛ ایمان و امید، دو عنصر اساسی در خدمترسانی پاک و با انگیزه. آموزش مردم در برابر بحرانها و تهدیدها، تقویت مشارکت خیرین و نیکوکاران، و ایجاد حس مسئولیت اجتماعی، از پایههای اساسی فعالیت ماست. خیرین و نیکوکارانی که هرگز درخواستهای ما را بیپاسخ نگذاشتهاند، مایه افتخار و قدردانی ما هستند.
رئیس جمعیت هلال احمر از خیرینی یاد کرد که در مواقع نیاز یاریرسان هلال احمر بودهاند: نمونه بارز آن، یکی از خیرین بزرگوار است که تنها در یک فقره، بیش از ۶۲ میلیارد تومان کمک کرد و گفت: من نمیتوانم آسوده بخوابم در حالی که دیگران گرسنه و تشنه باشند. این روحیه همافزایی میان داوطلبان، خیرین و جوانان، الگویی الهامبخش برای جامعه است.
کولیوند با تأکید بر نگاه آیندهمحور جمعیت گفت: نگاه ما به آینده است، نه به ایستایی. جمعیت هلال احمر در مسیر تحول قرار دارد، با مدد الهی، همکاری دولت، نمایندگان مجلس و مردم که اصلیترین سرمایه ما هستند. وی از برنامههای توسعهای هلالاحمر یاد کرد: در حوزه آموزشهای نوین و استاندارد، توانمندسازی جوانان و حمایت از افراد نیازمند، طرحهای متعددی مانند طرح یاس و تیمهای سحر اجرا شده است. همچنین با بهرهگیری از فناوریهای جدید، هوشمندسازی سامانههای داوطلبی شتاب گرفته است. در سال جاری با استفاده از رباتهای غریقنجات توانستیم آمار فوتیهای دریا را به شکل قابل توجهی کاهش دهیم.
وی همچنین بر اهمیت دیپلماسی انساندوستانه تأکید کرد: دیپلماسی بشردوستانه در جمعیت هلالاحمر با مشارکت خیرین و داوطلبان به نتایج ارزشمندی رسیده است. همکاری با کمیته بینالمللی صلیب سرخ موجب افتخار است، و امروز نزدیک به چهار میلیون داوطلب فعال داریم.
رئیس جمعیت هلال احمر گفت: نقش جمهوری اسلامی ایران در سیاستگذاریهای صلیب سرخ برجسته است و این مسیر را بدون تردید با حضور شما بزرگواران ادامه خواهیم داد. ما ارزشهای دینی خود را با فرهنگ داوطلبی گره زدهایم و از آن فاصله نگرفتهایم. ارزشهای دینی پایه و اساس فعالیتها هستند. خدمت به مردم نوعی عبادت است. خداوند متعال وعده داده است که هر کار خیری که برای دیگران انجام دهیم، نزد او محفوظ است. امروز داوطلبان هلال احمر تجسم همین آیه شریفهاند.
وی در پایان سخنان خود خطاب به خانوادهها و جوانان کشور گفت: کشور عزیز ما پهناور است و با حوادث طبیعی و غیرطبیعی متعددی مواجه میشود. باید همگی دست به دست هم دهیم تا فردایی ایمن و زیبا برای ایران عزیز رقم بزنیم.
