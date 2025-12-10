جعفری: ۴۳۲ یزدی به علت آلودگی هوا در سال گذشته فوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جعفری ندوشن ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران یزد با اشاره به اینکه آمار و علت فوت به صورت سالانه استخراج میشود گفت: در سال ۱۴۰۳، آمار مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا در استان یزد ۴۳۲ نفر بوده که این رقم معادل ۱۰/۷ درصد از کل فوتهای طبیعی استان در بازه زمانی مذکور است.
مدیر سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی یزد، با اشاره به تفکیک آماری مرگهای منتسب به آلودگی هوا، تصریح کرد: ۲۳ درصد این فوتیها مربوط به بیماریهای قلبی-عروقی، ۱۵ درصد سکته مغزی، ۱۷ درصد بیماری مزمن انسدادی ریوی (COPD)، ۲۲ درصد سرطان ریه و ۱۳ درصد عفونتهای حاد تنفسی بوده است.
وی تأکید کرد: ذرات معلق PM۲.۵ به عنوان آلاینده غالب استان شناسایی شدهاند که تماس طولانیمدت با آنها عامل اصلی تشدید بیماریهای مزمن است.
جعفری با اشاره به روند کاهشی سهم آلودگی هوا از فوتهای طبیعی از ۱۳ درصد در دو سال پیش به ۱۰/۷ درصد در سال گذشته خاطرنشان کرد: این میانگین استانی بوده و در برخی شهرستانها مانند اردکان، سهم اندکی بالاتر از میانگین مشاهده شده است.
مدیر سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی یزد، سالمندان، کودکان، زنان باردار و بیماران زمینهای را در معرض بیشترین آسیب ناشی از آلایندهها برشمرد و گفت: در کوتاهمدت، تنها اقدام مؤثر برای کاهش آسیب، کاهش مواجهه مردم با هوای آلوده است، زیرا حذف آلایندهها نیازمند تغییرات جوی مانند بارش یا وزش باد است.
وی خاطرنشان کرد: تصمیمگیریها نیز برای اعمال محدودیتها و تعطیلیها، صرفاً بر اساس دستورالعملهای وزارت بهداشت، دادههای لحظهای محیط زیست و پیشبینیهای هواشناسی و در شرایط پایداری آلایندهها صورت میگیرد.
