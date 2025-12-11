https://mehrnews.com/x39QF9 ۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۱ کد خبر 6685910 استانها یزد استانها یزد ۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۱ اولین بارش برف پاییزی در گردنه سخوید استان یزد یزد_ همزمان با آغاز بارشهای پاییزی در یزد، ارتفاعات استان یزد نیز سفیدپوش شد و مردم کویر را خوشنود کرد. دریافت 3 MB کد خبر 6685910 کپی شد مطالب مرتبط جعفری: ۴۳۲ یزدی به علت آلودگی هوا در سال گذشته فوت شدند بارش شدید برف در گردنه سخوید چندین خودرو را گرفتار کرد سرانجام باران به یزد رسید میرحسینی: تداوم بارش های رحمت الهی از عصر امروز تا فردا در یزد گرفتار شدن خودروها در گردنه سخوید به دلیل یخ زدگی سطح جاده رخت سفید بر تن ارتفاعات استان یزد میرحسینی: بارشهای پراکنده باران از فردا در استان یزد آغاز میشود بارش برف در محورهای مواصلاتی شهر کامو و چوگان آسفیج؛ قلب کویر ایران هم سفیدپوش شد بالاکتفی:شهروندان یزدی از سفرهای غیرضروری به ارتفاعات استان پرهیز کنند صابری: بارش باران و برف در آذربایجان غربی؛ دما کاهش می یابد برچسبها بارش برف یزد سامانه بارشی
