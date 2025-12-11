  1. استانها
  2. یزد
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۱

اولین بارش برف پاییزی در گردنه سخوید استان یزد

اولین بارش برف پاییزی در گردنه سخوید استان یزد

یزد_ همزمان با آغاز بارش‌های پاییزی در یزد، ارتفاعات استان یزد نیز سفیدپوش شد و مردم کویر را خوشنود کرد.

دریافت 3 MB
کد خبر 6685910

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حمیدرضا IR ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      1 1
      پاسخ
      خدا راشکر

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها