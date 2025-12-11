  1. استانها
بارش شدید برف در گردنه سخوید چندین خودرو را گرفتار کرد

یزد_ بر اساس گزارش‌های میدانی، گردنه سخوید شهرستان تفت در استان یزد هم‌اکنون برفی است و سطح جاده به‌ شدت لغزنده شده و تعدادی خودرو در مسیر گردنه سخوید گرفتار شده‌اند.

