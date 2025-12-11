https://mehrnews.com/x39QKV ۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۹ کد خبر 6686143 استانها یزد استانها یزد ۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۹ بارش شدید برف در گردنه سخوید چندین خودرو را گرفتار کرد یزد_ بر اساس گزارشهای میدانی، گردنه سخوید شهرستان تفت در استان یزد هماکنون برفی است و سطح جاده به شدت لغزنده شده و تعدادی خودرو در مسیر گردنه سخوید گرفتار شدهاند. کد خبر 6686143 کپی شد مطالب مرتبط اولین بارش برف پاییزی در گردنه سخوید استان یزد میرحسینی: تداوم بارش های رحمت الهی از عصر امروز تا فردا در یزد گرفتار شدن خودروها در گردنه سخوید به دلیل یخ زدگی سطح جاده رخت سفید بر تن ارتفاعات استان یزد سرانجام باران به یزد رسید جعفری: ۴۳۲ یزدی به علت آلودگی هوا در سال گذشته فوت شدند میرحسینی: بارشهای پراکنده باران از فردا در استان یزد آغاز میشود برچسبها بارش برف لغزندگی برف و یخبندان
