  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۵

رویداد هم‌افزایی «توان» در چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود

رویداد هم‌افزایی «توان» در چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود

شهرکرد- معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) چهارمحال و بختیاری از برگزاری رویداد هم‌افزایی «توان» ویژه فعالان مردمی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریمی، عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری رویداد «توان» در استان چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: بنیاد برکت ستاد اجرایی حضرت امام خمینی (ره) برای توانمندسازی و محرومیت‌زدایی مناطق محروم عملیات‌های متعددی را از طریق قرارگاه‌های تخصصی به انجام می‌رساند که رویداد توان در این راستا طراحی شده و اجرایی می‌شود.

معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه این قرارگاه‌ها نسبت به جذب گروه‌ها در محلات مختلف اقدام کرده‌اند، ادامه داد: این گروه‌ها در بنیاد برکت دوره‌های آموزشی را طی می‌کنند و در منطقه خودشان به حل مسئله می‌پردازند.

کریمی تصریح کرد: رویداد توان برای اولین بار در کشور با حمایت مرکز توان بنیاد برکت برنامه‌ریزی شده و ۲۷ آذرماه در استان چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود.

وی با دعوت از گروه‌های مردمی برای ثبت‌نام در رویداد توان، گفت: علاقه‌مندان تا ۲۳ آذرماه می‌توانند با مراجعه به لینک https://form-newsurvey.barkat.ir/6ABdoT/ در این رویداد شرکت کنند.

معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان با بیان اینکه رویداد هم‌افزایی توان ویژه فعالان مردمی استان در جهت پیشرفت و آبادانی برگزار می‌شود، افزود: این رویداد با هدف شناسایی، آموزش و حمایت هدفمند از ظرفیت‌های اجتماعی در استان برگزار می‌شود تا گروه‌های فعال بتوانند اثرگذاری بیشتری در حل مسائل محلی و ملی داشته باشند.

کریمی گفت: گروه‌ها یا تشکل‌هایی که ایده یا طرحی در عرصه‌های عدالت آموزشی، اقتصاد مردمی، جمعیت و خانواده، بانوان، کشاورزی و توسعه روستایی، سلامت اجتماعی (آسیب‌های اجتماعی)، نوآوری و خلاقیت، بهداشت و درمان، تبیین و معنویت‌افزایی، تربیت، فوریت‌های امدادی و امور مساجد دارند می‌توانند از طریق لینک اعلام شده ثبت‌نام کنند.

کد خبر 6684800

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها