به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریمی، عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامهریزی برای برگزاری رویداد «توان» در استان چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: بنیاد برکت ستاد اجرایی حضرت امام خمینی (ره) برای توانمندسازی و محرومیتزدایی مناطق محروم عملیاتهای متعددی را از طریق قرارگاههای تخصصی به انجام میرساند که رویداد توان در این راستا طراحی شده و اجرایی میشود.
معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه این قرارگاهها نسبت به جذب گروهها در محلات مختلف اقدام کردهاند، ادامه داد: این گروهها در بنیاد برکت دورههای آموزشی را طی میکنند و در منطقه خودشان به حل مسئله میپردازند.
کریمی تصریح کرد: رویداد توان برای اولین بار در کشور با حمایت مرکز توان بنیاد برکت برنامهریزی شده و ۲۷ آذرماه در استان چهارمحال و بختیاری برگزار میشود.
وی با دعوت از گروههای مردمی برای ثبتنام در رویداد توان، گفت: علاقهمندان تا ۲۳ آذرماه میتوانند با مراجعه به لینک https://form-newsurvey.barkat.ir/6ABdoT/ در این رویداد شرکت کنند.
معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان با بیان اینکه رویداد همافزایی توان ویژه فعالان مردمی استان در جهت پیشرفت و آبادانی برگزار میشود، افزود: این رویداد با هدف شناسایی، آموزش و حمایت هدفمند از ظرفیتهای اجتماعی در استان برگزار میشود تا گروههای فعال بتوانند اثرگذاری بیشتری در حل مسائل محلی و ملی داشته باشند.
کریمی گفت: گروهها یا تشکلهایی که ایده یا طرحی در عرصههای عدالت آموزشی، اقتصاد مردمی، جمعیت و خانواده، بانوان، کشاورزی و توسعه روستایی، سلامت اجتماعی (آسیبهای اجتماعی)، نوآوری و خلاقیت، بهداشت و درمان، تبیین و معنویتافزایی، تربیت، فوریتهای امدادی و امور مساجد دارند میتوانند از طریق لینک اعلام شده ثبتنام کنند.
نظر شما