حل مشکلات زیرساختی و خدمت به مناطق محروم لردگان با همت سپاه

به گزارش خبرگزاری مهر، بهدنبال درخواستهای مردمی و با هدف رسیدگی میدانی به مشکلات مناطق کمبرخوردار، سردار استکی، فرمانده قرارگاه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه، بههمراه فرمانده تیپ ۴۴ قمر بنیهاشم (ع) و جمعی از مسئولان نظامی، از روستاهای دهگاه، گاهکده، فاج و دورک در شهرستان لردگان بازدید کردند.
سردار استکی و هیئت همراه با حضور در جمع اهالی، از نزدیک در جریان مشکلات معیشتی، زیرساختی و آموزشی مردم این روستاها قرار گرفتند و بر ضرورت برنامهریزی برای رفع محرومیت تأکید کردند.
بازدید از مدارس و اهدای کفش، لباس، کیف و لوازمالتحریر به دانشآموزان از دیگر بخشهای این برنامه بود؛ اقدامی که با استقبال خانوادهها و دانشآموزان همراه شد.
در ادامه این سفر، عملیات اجرایی آبرسانی به روستاهای دورک و گاهکده مورد بررسی قرار گرفت. همچنین احداث ۱۰ چشمه حمام و سرویس بهداشتی، مرمت و زیباسازی مدارس، اجرای ایزوگام برای مدارس و تعدادی از منازل مسکونی از جمله اقداماتی بود که در این بازدید آغاز یا پیگیری شد.
سردار استکی و فرماندهان حاضر سپس از پروژه بزرگ آبرسانی به ۵۳ روستای بخش رودشت این شهرستان بازدید کردند؛ پروژهای که توسط قرارگاه محرومیتزدایی نیروی زمینی سپاه در حال اجراست و نقش مهمی در تأمین آب پایدار برای روستاهای منطقه دارد.
فرمانده قرارگاه سیدالشهدا (ع) هدف از این حضور را شناسایی دقیق مشکلات، برنامهریزی برای خدمترسانی مؤثر و پاسخ به مطالبات مردمی عنوان کرد و گفت که نیازهای اساسی مردم منطقه در حوزههای آموزشی، معیشتی و زیرساختی در اولویت اقدامات قرار خواهد گرفت.
