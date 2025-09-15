برگزاری اردوهای جهادی نوجوانان در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر قرارگاه تعلیم و تربیت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در استان گفت: در این اردوها ۳۶۰ نوجوان دختر و پسر در قالب ۱۲ گروه فعال در سراسر استان مشارکت کردند.
عادل عظیمی افزود: این گروهها به رنگ آمیزی کلاسها و ایجاد حیاط پویا، ترمیم دربها و صندلی غبار روبی و … پرداختند تا دانشآموزان در سال تحصیلی جدید با فضایی شادابتر و محیطی نو فعالیت آموزشی خود را آغاز کنند.
وی افزود: همچنین علاوه بر مدارس اماکن مذهبی و فرهنگی، مساجد و بقاع متبرکه نیز میزبان نوجهادان قرارگاه تعلیم و تربیت بودند.
دبیر قرارگاه تعلیم و تربیت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در استان افزود: اردوهای جهادی نوجهادان قرارگاه تعلیم و تربیت استان چهارمحال و بختیاری بعنوان استان پیشران از مدرسه شهید مطهری آلونی شهرستان خانمیرزا آغاز و سپس در دیگر نقاط استان برگزار شد.
